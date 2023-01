Milan, l’attacco parla francese: un nuovo bomber con Giroud

Il club rossonero guarda al futuro: ecco come sarà composto il reparto offensivo. Occhi puntati in Francia

Il 2022 sarà ricordato come un anno speciale per i tifosi del Milan. I giocatori di Stefano Pioli hanno bruciato le tappe conquistando il diciannovesimo Scudetto.

Un titolo inaspettato per una squadra tra le più giovani della Serie A. I pronostici dicevano Juve e soprattutto Inter, in alternativa Napoli. In pochi avrebbero scommesso sul Milan, troppo inesperto per vincere ma i giovani sono diventati presto grandi, guidati dai giocatori più esperti. Maignan e i centrali Kalulu-Tomori hanno blindato la difesa; la fascia sinistra composta da Theo Hernandez e Rafael Leao ha fatto la differenza al pari di Tonali e Bennacer. Poi in attacco ci ha pensato Olivier Giroud a mettere a segno i gol pesanti.

Il francese ha ben presto zittito le critiche diventando uno dei grandi protagonisti della cavalcata tricolore. Giroud ci ha messo davvero poco a diventare un leader della squadra. E’ amato dai tifosi e soprattutto dal suo tecnico. Stefano Pioli non ci rinuncia proprio mai e già giorno 4 gennaio, contro la Salernitana potrebbe mandarlo in campo, anche se nelle gambe avrà 3-4 allenamenti.

Milan, Giroud ancora rossonero

L’attacco del Milan senza Giroud non gira. Zlatan Ibrahimovic tornerà non prima di fine gennaio, Divock Origi è nuovamente infortunato e Ante Rebic fatica terribilmente a ritrovarsi. Tutto, dunque, è ancora una volta sulle spalle del francese, che anche in Nazionale ha dimostrato di essere uno dei migliori numeri nove del Mondo. L’unico problema è rappresentato dall’età. Lo scorso 30 settembre ha compiuto 36 anni ma Giroud non è mai stato così bene fisicamente.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno, così, lavorando per blindare il francese, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Servirà un nuovo incontro per trovare la quadratura del cerchio. Come scritto su Calciomercato.it, le parti non sono così distanti e un accordo può essere trovato sui 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La volontà di tutti è di proseguire insieme: Giroud ha tanta voglia di continuare a giocare ad altissimi livelli e sa che non c’è nulla di meglio del Milan. Ci sarà tempo, magari fra un paio d’anni, per un’esperienza diversa, come la MLS.

Calciomercato Milan, occhi in Ligue 1 per il nuovo attaccante

Nel Milan di domani ci sarà, dunque, ancora Giroud ma serve anche un nuovo attaccante giovane che possa offrire garanzie fin da subito. La scelta di investire su Divock Origi si è fin qui rivelata sbagliata e in estate si correrà ai ripari. L’acquisto di un centravanti sarà la sfida più importante del Milan. Lo ha affermato Mario Ielpo ai nostri microfoni, impossibile dargli torto.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando il terreno alla ricerca del profilo giusto. Il club avrà la possibilità di spendere una cifra sui 35/40 milioni di euro. Il treno che portava a Kolo Muani è passato veloce questa estate: il francese piaceva e piace ancora alla dirigenza che però ha deciso di salire su un altro vagone, quello di Origi. Ad oggi non ci sono stati nuovi contatti per il giocatore volato in Germania, a parametro zero, per vestire la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Il Milan, però, guarda ancora in Francia per cercare il nuovo bomber da affiancare ad Olivier Giroud. La Ligue 1 è un serbatoio di talenti inesauribile. Oggi l’attaccante più interessante è certamente il francese Elye Wahi del Montpellier. Ha solamente 19 anni e ha già messo a segno 7 reti in campionato così come Lois Openda, classe 2000 belga, che con i suoi gol sta trascinando il Lens. Piace tantissimo e non è un segreto anche Jonathan David, a quota nove con il Lille, ma il suo prezzo appare già proibitivo. Il Milan questa estate dovrà avere il coraggio di osare, investendo una cifra importante come fatto con Charles De Ketelaere.