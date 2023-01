Addio Juve dopo l’annuncio ufficiale: “Sarò sempre grato”

E’ stato il calciatore a parlare apertamente del suo futuro in un’intervista che avrà delle ripercussioni dirette sui bianconeri

Con una mossa a sorpresa, la Juventus è stata letteralmente spiazzata dalle dichiarazioni pronunciate da uno dei calciatori più sorprendenti dell’ultimo Mondiale. Un’intervista che inevitabilmente costringerà i bianconeri a cambiare la propria strategia in vista del calciomercato di gennaio.

Quest’oggi, infatti, riapre ufficialmente la finestra invernale nella quale saranno ovviamente attesi movimenti degni di nota. Tra questi, però, difficilmente assisteremo ad un colpo che la Juventus ha sperato di portare a compimento negli ultimi giorni. Stiamo parlando di un obiettivo che i bianconeri hanno fissato sul proprio taccuino in seguito all’ultimo Mondiale giocato in Qatar nel quale si è fatto notare per la grande personalità mostrata nel centrocampo dell’Argentina.

Il calciatore in questione è Alexis Mac Allister, forte incursore di proprietà del Brighton di Roberto De Zerbi. Il centrocampista argentino questa mattina è tornato ufficialmente in Inghilterra per riprendere gli allenamenti, ricevendo un’accoglienza da vera star da parte del club inglese per aver conquistato da protagonista coppa del Mondo. Una vetrina che comprensibilmente ha avuto conseguenze dirette anche sul valore del suo cartellino.

Calciomercato Juve, Mac Allister si toglie dal mercato: “Non ho fretta di andare via”

Grazie alle prestazioni dell’ultimo Mondiale, Mac Allister ha visto schizzare il suo valore sui 50 milioni di euro circa, un prezzo considerevole anche per un top club come la Juve.

Questa mattina, in occasione della ripresa degli allenamenti, l’ex centrocampista del Boca Juniors ha parlato del momento d’oro vissuto ai microfoni di ‘Sky Sports Uk’. L’argentino non si è ovviamente sottratto anche alle numerose voci di mercato circolate negli ultimi giorni, tra le quali si è parlato anche di un forte interesse nei suoi confronti da parte della Juventus.

A proposito del suo futuro, però, Mac Allister ha voluto ribadire quella che è la sua volontà in questa fase della sua carriera: “Sono concentrato sul Brighton, sanno che sarò sempre grato a questo club. Non ho nessuna fretta di andar via. Sono molto felice qui, mi diverto ogni giorno. Sono sempre concentrato sul Brighton e voglio dare il mio meglio”.