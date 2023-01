Ribaltone Donnarumma: deciso il ritorno in Serie A

Donnarumma torna nel mirino dei tifosi del Paris Saint-Germain, possibile ritorno in Serie A. Decisa la destinazione

Gigio Donnarumma è tornato nel mirino dei tifosi del Paris Saint-Germain dopo il ko sul campo del sorprendente Lens.

L’ex portiere del Milan, in particolare, è stato tutt’altro che impeccabile in occasione della prima rete realizzata dai padroni di casa. I tifosi non perdonano e tornano ad invocare Keylor Navas. Galtier, però, ha già fatto la sua scelta e non sembra intenzionato a voler fare passi indietro: “Non sono quel tipo di allenatore che fa turnover per il ruolo di portiere. Ci si dimentica spesso che anche se gioca da un certo tempo, Gigio rimane un portiere giovane. Abbiamo notato la cattiva valutazione della traiettoria della palla sul corner che ha avuto un’incidenza perché ha portato al gol, ma preferisco far notare le due grandi parate decisive che ha fatto, e dove è stato particolarmente all’erta. Evidentemente ne ho parlato con lui, perché voglio un portiere che vada in uscita sui calci piazzati, che sia presente nel gioco aereo”.

“Gigio ha il fisico, la qualità tecnica, le capacità di stacco, e non voglio che questo errore di valutazione freni quel che voglio vedere di lui – ha dichiarato il tecnico del PSG – Quindi preciso che non ci sarà nessun turnover e torno a sottolineare le sue parate molto decisive”. Per l’estremo difensore italiano, però, sullo sfondo c’è sempre il possibile ritorno in Serie A.

Donnarumma, possibile ritorno in Serie A: decisa la destinazione

Nel sondaggio odierno, Calciomercato.it ha chiesto agli utenti quale sarebbe la migliore destinazione per il classe 1999.

MOMENTO SONDAGGIO!

😡#Donnarumma delude e fa arrabbiare i tifosi del #Psg, nel ko contro il #Lens!

In Italia chi avrebbe più bisogno di lui?

Secondo il 37,3% dei votanti, in Italia la Juventus avrebbe più bisogno dell’ex Milan. La seconda opzione più votata è il possibile ritorno in rossonero (28%), o a casa, nel Napoli di Luciano Spalletti (25,3%). Infine, solo il 9,3% indica l’Inter come possibile destinazione per Donnarumma. In ogni caso, il suo presente si chiama Paris Saint-Germain.