Hanno attivato la clausola: Juve e Milan stravolte, impennata da 100 milioni

Juve e Milan potrebbero andare a caccia di un profilo ben preciso sul calciomercato nel prossimo futuro. Hanno attivato la clausola unilaterale per il rinnovo

Quando si parla di grandi talenti e di esterni d’attacco, in pochi possono restare indifferenti. Si tratta, infatti, di quel ruolo per cui in tanti cercano di trovare interpreti adeguati e che soprattutto fa la differenza per centrare obiettivi importanti.

In Italia, Juve e Milan potrebbero ritrovarsi a cercare un nuovo funambolo in quella zona di campo, in particolare sulla fascia destra. I bianconeri non hanno ancora deciso quale sarà il futuro di Angel Di Maria, e soprattutto non l’ha deciso il calciatore argentino, reduce dalla meravigliosa avventura con l’Argentina in Qatar. Se alla fine, il rinnovo del Fideo non dovesse arrivare, la Vecchia Signora dovrà trovare un altro esterno in grado di puntare l’uomo e creare con continuità la superiorità numerica. Anche perché pure Juan Cuadrado sembra arrivato ai suoi ultimi scampoli in bianconero. Al Milan, invece, un vero e proprio padrone per la fascia destra non l’hanno mai trovato. Junior Messias non convince del tutto, anche perché dall’altro lato del campo c’è un Rafael Leao incontenibile e anche la trequarti è ben folta. Insomma, quello appare quasi come un punto debole per i rossoneri. E presto un nome potrebbe scaldare non poco entrambe le big, anche se ora è già in salita.

Juve e Milan sulle tracce di Bukayo Saka, ma l’Arsenal lo blinda

Uno dei calciatori migliori proprio in quella zona di campo è quello di Bukayo Saka. L’esterno d’attacco sta stupendo in Premier League con l’Arsenal, visto che è già a quota sei gol e sei assist ed è uno dei calciatori più rappresentativi dei Gunners.

Proprio per questo, i londinesi hanno deciso di blindarlo. Il suo contratto era in scadenza nel 2024, ma il club inglese ha attivato la clausola unilaterale per rinnovare l’accordo in un anno, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’. Si tratta anche di un modo per prendere tempo, visto che il prolungamento di Saka appariva piuttosto complicato. I Gunners, almeno per il momento, hanno allontanato tutte le pretendenti per il calciatore e in ogni caso non hanno intenzione di cederlo, a meno di offerte dai 100 milioni di euro in su. Il problema, al massimo, potrebbe ripresentarsi in futuro, ma per il momento Juve e Milan dovranno concentrarsi su altri profili per la loro fascia destra.