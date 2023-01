Il 2023 del Milan inizia male: doppia tegola, rischiano anche la Supercoppa

Grattacapi per Pioli e per il Milan dopo il ko con il Psv Eindhoven, il tecnico in ansia per un doppio infortunio: Supercoppa a rischio

Il Milan ha chiuso il 2022 con un’ennesima sconfitta in amichevole, per i rossoneri un non particolarmente incoraggiante tre su tre alla voce ko nei match di preparazione alla ripresa in campionato. Dopo quelle con Arsenal e Liverpool nel ritiro di Dubai, è arrivato anche un nuovo stop contro il Psv Eindhoven.

Match utili soprattutto per mettere minuti e benzina nelle gambe, per qualche esperimento e per affinare la condizione e senza punti in palio, è vero, ma il dato va sottolineato. E soprattutto il ko con gli olandesi, nelle proporzioni (un netto 0-3), ha destato qualche perplessità in Stefano Pioli, a pochi giorni dal debutto ufficiale nel nuovo anno, in casa della Salernitana. Soprattutto, il tecnico rossonero, che attendeva la ripresa per riabbracciare alcuni infortunati di lungo corso, deve fare i conti con altri problemi non di poco conto dall’infermeria, che ridurranno nuovamente le rotazioni nei prossimi impegni.

Milan, si fermano Rebic e Ballo Tourè: le ultime

La pesante eredità dell’ultimo test si traduce negli stop di Ante Rebic e di Fodè Ballo-Tourè. Quest’oggi, sono state valutate le condizioni dei due, con esiti nient’affatto positivi.

L’attaccante croato ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Ci sarà necessità di rivalutarlo con una nuova risonanza tra sette giorni, il che lo mette sicuramente fuori causa non solo per le due gare della prossima settimana con Salernitana e Roma, ma anche per le successive, ed è da considerarsi a rischio anche la sua arruolabilità per la Supercoppa da disputarsi contro l’Inter il 18 gennaio, match che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Situazione non incoraggiante nemmeno per il laterale sinistro, che ha riportato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Sarà necessario un intervento di stabilizzazione chirurgica che sarà eseguito domani, anche nel caso del senegalese diversi giorni di stop all’orizzonte. Due infortuni che rendono obbligatorio accelerare il re-inserimento di Theo Hernandez e Olivier Giroud, freschi reduci dal Mondiale in Qatar.