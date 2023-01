Cambio UFFICIALE, da Giampaolo a Benitez: sei idee in panchina

L’ennesima panchina saltata dopo i brutti risultati raccolti in occasione dell’ultima Coppa del Mondo disputata in Qatar

A quasi due settimane dalla finale vinta dall’Argentina, sembra quasi un lontano ricordo la lunga avventura del Mondiale qatariota. Un’edizione che ha riservato come sempre grandi sorprese, ma che allo stesso tempo non ha fatto mancare esperienze deludenti che hanno successivamente portato a decisioni drastiche.

Da Luis Enrique, la cui Spagna è stata eliminata dal Marocco agli ottavi di finale, passando per gli ormai ex commissari tecnici di Portogallo e Brasile, Fernando Santos e Tite. Ma non solo, perché l’elenco degli allenatori allontanati dopo l’ultimo Mondiale giocato è davvero lungo. A questa lista, però, nelle scorse ore si è unito ufficialmente anche lo spagnolo Felix Sanchez, reduce da una fallimentare avventura come ct del Qatar.

La formazione che ha ospitato l’ultima edizione del campionato del mondo, la quale aveva investito tempo e risorse con l’obiettivo dichiarato di onorare al meglio il mondiale casalingo, ha deluso totalmente tutte le aspettative. Tre sconfitte su tre match giocati, ma soprattutto un divario tecnico fin troppo evidente rispetto alle altre selezioni. Un bilancio che ha portato la Federazione Qatariota a decidere di porre fine all’esperienza con lo spagnolo.

Nuovo esonero dopo i Mondiali: salta la panchina del Qatar

Con l’esonero ufficiale di Felix Sanchez come commissario tecnico del Qatar, ecco alcuni possibili candidati che potrebbero essere valutati nelle prossime settimane.

La federcalcio qatariota ha infatti annunciato che la decisione non verrà presa nell’immediato. Per questa ragione, ecco alcuni possibili profili che potrebbero essere contattati per il posto in panchina. Tra questi, ad esempio, tecnici con esperienza alla guida di una selezione come Roberto Donadoni o Luigi Di Biagio. Da non escludere anche Marco Giampaolo, già vicino alla Polonia negli anni scorsi.

Per chiudere con le piste italiane, potrebbe rientrare in corsa anche Andrea Stramaccioni. Il tecnico romano, rivelazione tra gli opinionisti dell’ultimo Mondiale, ha già tanta esperienza con il calcio mediorientale, avendo allenato sia in Qatar che in Iran a livello di club. Da non sottovalutare anche un altro possibile spagnolo come Rafa Benitez, attualmente senza panchina, oppure l’ex ct dell’Olanda Frack de Boer.