Tra miracoli e follia, Conte finisce nella bufera: “È la sua ultima stagione”

Antonio Conte crolla proprio nel primo giorno del 2023 con il suo Tottenham contro l’Aston Villa. Dopo la partita le sue parole hanno fatto discutere, ma tutti parlano di lui

Antonio Conte ha lasciato un ottimo ricordo in Italia, grazie alle vittorie conseguite con la Juventus e con l’Inter, ma anche per l’ottimo percorso alla guida della Nazionale italiana.

Se c’è una cosa che i tifosi spesso gli rimproverano, però, è il fatto che lasci spesso le sue squadre lamentando pochi investimenti sul calciomercato. E al Tottenham le cose potrebbero non andare tanto diversamente. Il suo contratto con gli Spurs scadrà a giugno del 2023 e il rinnovo non è ancora arrivato. Oggi, inoltre, è arrivata una pesante sconfitta casalinga contro l’Aston Villa che riduce di tanto le aspettative stagionali per i londinesi. Dopo la partita, abbiamo rivisto la versione di Conte può pretenziosa. Nelle dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sports Uk’, l’allenatore ha detto a chiare lettere: “Abbiamo fatto un miracolo lo scorso anno, ma sapevo qual era la situazione e poi sono stato molto chiaro con il club su ciò che era necessario per diventare contendenti al titolo”. E poi ha aggiunto: “Ricordo molto bene che in estate la gente parlava del Tottenham come contendente al titolo, ma è stato un po’ folle“. Conte ha detto poi che per arrivare a quell’obiettivo bisogna investire ogni anno e creare una ‘base solida’. Infine: “Ogni stagione puoi aggiungere due giocatori, ma due giocatori da 50 milioni di sterline, 60 milioni di sterline, 70 milioni di sterline. In questo modo, stai ingaggiando giocatori importanti che possono migliorare la qualità e il livello della tua squadra”.

Conte tra sconfitta e futuro: bufera social sull’allenatore

La situazione di Conte e del Tottenham sta facendo parlare non poco anche i social network. In particolare, sono in tanti su Twitter che hanno sottolineato come l’allenatore sembri al capolinea della sua avventura a Londra.

Molti si sono spinti a criticare il gioco che l’ex Juventus e Inter ha dato agli Spurs. Altri ancora si sono schierati dalla sua parte, evidenziando che la rosa a disposizione non è all’altezza per gli obiettivi sperati. Insomma, una vera e propria bufera che è arrivata fino all’Italia e fa riflettere sul futuro del tecnico. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Sono finiti i due anni di #Conte anche al #Tottenham_Hotspur ? — Davide Greco (@davide81greco) January 1, 2023

Non parlavo di te. Ma di alcuni commenti.Quando hai di fronte almeno 5 squadre che investono su un solo giocatore quanto il Tottenham investe sull’intero mercato puoi solo fare un miracolo come l’anno scorso. Senza Conte sarebbero arrivati 10.mi. Ma i miracoli non sono la regola — Sergio Olivetti (@sergio_olivetti) January 1, 2023

Oggi possiamo dire che il Tottenham è stata una scelta sbagliatissima di Conte. Un’esperienza che non gli darà nulla né in termini di trofei, né di prestigio. Anzi, ha esposto al mondo i suoi difetti e lo ha fatto scendere di parecchio secondo me nel ranking degli allenatori. — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) January 1, 2023

Piuttosto che ammettere che il problema è COME gioca il tottenham si cercano i capri espiatori in giocatori, che sicuramente non sono fenomeni, ma che la loro sporca figura la fanno. Non capisco cos’abbia fatto Conte per essere intoccabile https://t.co/Vm41FCZDSP — LUCKY (@inter_lucky) January 1, 2023

Quando si vince, e’ merito 100% suo e del suo staff.

Se si perde, la colpa e’ al 100% della Proprietà e dei dirigenti.

Per me Conte rimane uno dei migliori Allenatori/Motivatori, ma uno dei peggiori scaricabarile.

Dura al max 2 anni in una squadra. #Conte #Tottenham https://t.co/NiW52xZ5pM — Marco Leone (@MarcoLe86931402) January 1, 2023