Barella, nel suo destino c’è la Premier League: ecco perché

Il Chelsea vuole Barella, ormai non è più un segreto. Ma non è la prima volta che prova a fargli vestire la maglia dei Blues. Inoltre, in passato, un altro club di Premier aveva messo gli occhi sul centrocampista

Nicolò Barella sembra proprio avere la Premier League nel destino. Insistenti le voci di mercato secondo cui il Chelsea sarebbe piombato sul centrocampista dell’Inter, ma non è la prima volta.

Quando nel 2019 sulla panchina dei Blues c’era Maurizio Sarri, infatti, l’allenatore napoletano aveva chiesto alla società Barella, che allora giocava ancora nel Cagliari, per sostituire Cesc Fabregas in partenza. Insomma, Sarri ci aveva visto lungo sul valore del giovane ragazzo.

Punto fermo della formazione di Maran, il centrocampista allora 21enne era già riuscito ad attirare su di sé le attenzioni dei migliori club italiani ed esteri, grazie alle ottime prestazioni in campo sia con il Cagliari che con la Nazionale. Il Chelsea era pronto a offrire 45 milioni per portarlo in Inghilterra, e lo stesso giocatore ha confermato tutto a La Gazzetta dello Sport: “Se Sarri poteva essere il mio allenatore? Sì, il Chelsea mi aveva cercato a gennaio, la trattativa era concreta. Al Cagliari dissi: non è un momento facile per la squadra, resto fino a fine stagione. Poi prenderò una decisione”. E la sua decisione poi fu diversa, perché Nicolò Barella scelse l’Inter.

Un anno e mezzo dopo, la Premier fa tremare i nerazzurri, con una super offerta per il giocatore sardo. Questa volta, però, si tratta del Liverpool pronto a offrire 40 milioni. L’allenatore dei Reds, Jürgen Klopp, aveva puntato il centrocampista italiano per riscattare il secondo posto dell’anno precedente in Premier League e la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Ma ancora una volta, niente da fare. Il giocatore resta in Italia.

Barella-Chelsea, l’Inter cerca di tutelarsi

Oggi si torna a parlare molto di Barella in Inghilterra, in particolar modo al Chelsea. Al momento i nerazzurri non hanno intenzione di cedere uno dei loro migliori centrocampisti, ma le casse dell’Inter hanno bisogno di entrate e se ci sarà un’offerta valida, sarà difficile rifiutare. Al momento nessun giocatore della rosa può essere considerato incedibile.

Intanto ci si guarda intorno, per un eventuale sostituto. In cima alla lista dei desideri c’è Davide Frattesi, ma il giocatore sembra ormai promesso sposo alla Roma e il Sassuolo lo valuta 35 milioni. Altrimenti, a Simone Inzaghi piace moltissimo anche l’argentino Mac Allister. I tifosi tremano, l’Inter resta in attesa.