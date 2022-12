CM.IT | Galliani spinge per la firma: Inter e Milan spiazzate

Adriano Galliani pronto a blindare un gioiello del suo Monza: strada tutta in salita per l’obiettivo di Inter e Milan

Il Monza veleggia in posizioni di classifica tranquille in campionato e pensa come puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Raffaele Palladino nel mercato di gennaio.

Adriano Galliani cerca in particolare una pedina sulla trequarti per lo scacchiere del tecnico campano, con i brianzoli che presto potrebbero chiudere il colpo Brekalo dal Wolfsburg. Obiettivi sensibili nel ruolo restano anche Soulé e Daniel Maldini, rispettivamente dalle big Juventus e Milan. A proposito delle grandi della Serie A, l’Inter in casa biancorossa ha messo da tempo gli occhi su Carlos Augusto. L’esterno brasiliano è una delle rivelazioni del campionato in corso e ha attirato l’interesse dei nerazzurri per la corsia sinistra. Oltre al sodalizio di Zhang, pure i cugini del Milan hanno chiesto informazioni all’ex Galliani sul conto del laterale classe ’99. L’Ad del Monza però non è intenzionato a privarsi al momento di Carlos Augusto ed è pronto a blindarlo in Brianza oltre il 2024 come raccolto da Calciomercato.it. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti tra la dirigenza brianzola e l’entourage del giocatore, con la volontà di arrivare il prima possibile a un accordo per la firma dell’ex Corinthians.

Il Monza blinda l’Imperatore: Carlos Augusto verso il rinnovo

Il 22enne nato a Campinas firmerebbe un prolungamento fino a 2026 o 2027 con il Monza (con corposo adeguamento sull’ingaggio rispetto agli 800 mila euro all’anno che percepisce attualmente fino al 2024) respingendo così per adesso gli assalti dei top club del campionato.

Il nuovo contratto farebbe inevitabilmente lievitare il prezzo del cartellino di Carlos Augusto, con Galliani che la prossima estate non si siederebbe sul tavolo per offerte inferiori ai 20 milioni di euro. Cifre non così abbordabili comunque per le due milanesi: l’Inter prima di un assalto concreto dovrebbe piazzare Gosens sul mercato, mentre il Milan cerca un rinforzo affidabile a sinistra ma low cost alle spalle di Theo Hernandez. Occhio quindi a possibili inserimenti dall’estero per il brasiliano, che nel campionato in corso si è scoperto anche goleador mettendo a referto già 3 reti in 14 partite. Prossimamente Galliani si riaggionerà con gli agenti del terzino, con tutta l’intenzione di arrivare a un’intesa definitiva per il rinnovo contrattuale dell”Imperatore’.