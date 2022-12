Tre bomber in cerca di futuro: le strade diverse di Lukaku, Vlahovic e Giroud

La Serie A ricomincerà a breve e passerà molto anche dalla verve dei bomber. Tre centravanti in particolare, seppur con motivazioni e situazioni diverse, dovranno tornare protagonisti

La corsa scudetto ricomincia con tutte le altre big all’inseguimento del Napoli capolista. Gli azzurri hanno trovato in Victor Osimhen una vera e propria certezza offensiva mentre Milan, Juventus e Inter alle spalle inseguono con piccole incertezze sui centravanti.

Una questione di presente, con i gol richiesti per puntare ai massimi obiettivi, ma anche di futuro quello ancora da decifrare per alcuni. L’Inter nel ruolo di centravanti per quasi tutta la prima parte di stagione ha dovuto fare affidamento su Edin Dzeko perchè i troppo infortuni hanno condizionato Romelu Lukaku, lungamente ai box ed apparso visibilmente fuori condizione anche ai Mondiali col Belgio. Chi sta benissimo è invece Olivier Giroud, autore sia col Milan che con la Francia di un finale di 2022 sfavillante a suon di gol e prestazioni da leader. Su di lui però pende un contratto in scadenza da rinnovare e di cui vi abbiamo anche parlato ieri. Chiude il quadro per la Juventus quel Dusan Vlahovic arrivato a suon di milioni un annetto fa, ed ora già messo in discussione.

Calciomercato, tre big col futuro da decidere: Vlahovic, Lukaku e Giroud

Questione di reti, di continuità, di contratti da risolvere e soprattutto di futuro da decidere. Lukaku, Vlahovic e Giroud parlano la stessa lingua, quella comune a tutti i centravanti di alto livello: quella del gol.

Dovranno essere proprio i gol a fare la differenza soprattutto per il belga dell’Inter e il serbo della Juve che vivono situazioni particolare e molto legate ai problemi fisici. Lukaku ha saltato quasi tutta la prima fase di stagione, trasformando l’annata del rilancio in mezzo incubo con appena una manciata di partite e soli due gol. Il 2023 dovrà rappresentare la rinascita anche per convincere l’Inter a puntare ancora su di lui andando a dialogare col Chelsea per l’acquisto o un altro prestito. In caso contrario, visto anche l’alto ingaggio percepito, il rischio di un nuovo addio non può essere escluso. In ottica partenza se ne parla molto per Vlahovic, con particolare riferimento alla Premier League, visti i problemi di pubalgia che ne stanno condizionando pericolosamente l’impiego e il rendimento. Ritrovare la condizione nel suo caso potrebbe bastare perchè i gol sono una logica conseguenza, così come poi un’eventuale permanenza a quel punto dopo l’altissimo investimento di appena un anno fa. Il tutto nel suo caso è però in divenire.

Più avanti, e non solo d’età, Olivier Giroud che è nettamente il meno a rischio dei tre visto che si lavora sul rinnovo con un tentativo a 3,2 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi due anni. La distanza non è clamorosa ed entro i primi 10 giorni di gennaio ci sarà un nuovo incontro tra le parti.