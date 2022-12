Roma-Karsdorp, lo ‘scontro’ continua: la mossa del club

Due giorni fa il legale del terzino olandese ha parlato a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play

Tra la Roma e Rick Karsdorp lo scontro è totale. Il club giallorosso ha avviato la procedura di arbitrato prevista dal contratto collettivo dei calciatori considerata l’assenza del terzino olandese alla ripresa degli allenamenti lo scorso novembre.

La Roma punta a multare il terzino di un importo superiore a quello del 5 per cento di una mensilità lorda, che poi è il limite massimo stabilito dalle norme per le multe ai tesserati.

La ‘mossa’ della società dei Friedkin arriva due giorni dopo le ‘accuse’ del legale di Karsdorp nell’intervento esclusivo a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play.

Roma, avvocato Karsdorp a Tv Play: “La vicenda è molto grave

“Questa storia è nata dall’atteggiamento un po’ sbagliato di un tesserato molto famoso della Roma, non nuovo a queste azioni: Josè Mourinho – ha tuonato Civale a Tv Play il 28 dicembre – Da esterno la vicenda è molto grave, anche perché non ci sono le condizioni per una serena permanenza del ragazzo, con un valore del cartellino anche deprezzato”.

Civale ha comunque escluso la possibilità di una risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2025: “Allo stato attuale non c’è questo pericolo”. Per Karsdorp si è fatto avanti il Fulham, ma la richiesta della Roma – cessione a titolo definitivo a 12 milioni – ha subito bloccato tutto.