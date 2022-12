CM.IT | Addio Serie A, nuovo club per l’ex obiettivo dell’Inter

L’accordo è in via di definizione e potrebbe essere annunciato nei primissimi giorni di gennaio. Ecco il punto della situazione

Brutte notizie per uno degli obiettivi più ricercati negli ultimi tempi dai club italiani. A pochissimi giorni dal ritorno del campionato fissato per il 4 gennaio con la sedicesima giornata, è partito ufficialmente il countdown anche per la riapertura del calciomercato del prossimo 2 gennaio.

A tal proposito, uno dei calciatori che ha effettivamente sfiorato l’approdo in Serie A, sta per chiudere una trattativa molto importante. Si tratta di Jesus Vazquez, terzino sinistro che l’Inter aveva messo nel proprio mirino nelle scorse settimane prima di decidere di puntare ancora su Gosens. Il giovane laterale spagnolo classe 2003, infatti, è in uscita dal Valencia dopo aver trovato pochissimo spazio con Gennaro Gattuso nella prima parte di stagione.

In Italia, oltre ai nerazzurri, anche Torino e Bologna avevano chiesto informazioni per averlo in prestito secco. Il club granata, addirittura, aveva inviato in missione il proprio dirigente Emiliano Moretti per osservarlo da vicino in un’amichevole disputata dagli spagnoli a metà dicembre. Se in un primo momento l’Inter aveva mostrato un certo interesse nei suoi confronti, la fiducia rinnovata a Gosens in quella posizione ha fatto tramontare i contatti tra i due club.

Niente #SerieA per #JesusVazquez: nei primi giorni di gennaio si chiuderà, a meno di clamorosi colpi di scena, il trasferimento in prestito secco fino a giugno dal #Valencia al #Getafe @calciomercatoit #Torino #Bologna #calciomercato — Alessio Lento (@alessio_lento) December 30, 2022

Calciomercato Inter, Vazquez verso il Getafe: l’accordo con il Valencia

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Valencia è pronto a far partire in prestito secco Jesus Vazquez, direzione Madrid.

Sarà il Getafe, infatti, ad accompagnare la crescita del giovane Vazquez per i prossimi sei mesi. A confermare l’imminente cessione del terzino ci ha pensato lo stesso Gattuso in conferenza stampa, il quale ha ammesso di “non averlo aiutato fino a questo momento per le poche opportunità concesse”, ma che “per lui e per il club la miglior soluzione è quella di lasciarlo andare per giocare con continuità”.

Una condizione, quest’ultima, che il Getafe ha garantito sia al ragazzo che allo stesso Valencia. L’operazione per il prestito secco di Jesus Vazquez si concretizzerà, a meno di clamorosi colpi di scena, ufficialmente nei primi giorni dall’apertura del calciomercato di gennaio.