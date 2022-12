Adesso cambia tutto: il ribaltone Skriniar è ufficiale

In casa Inter tiene sempre banco la situazione relativa al rinnovo del contratto di Milan Skriniar: è arrivato un nuovo annuncio ufficiale

L’obiettivo Scudetto appare altamente compromesso. Ma l’Inter avrà il dovere di provarci da gennaio in avanti, cominciando subito col piede giusto in Serie A prendendosi i tre punti o quantomeno pareggiando nel big match contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti.

Un’altra sconfitta, stavolta, ridurrebbe al minimo le già poche speranze della ‘Beneamata’ targata Simone Inzaghi per la conquista del principale trofeo nazionale, dato che il distacco dai partenopei salirebbe fino a ben quattordici punti. Davvero tanti da recuperare: a quel punto servirebbe un vero e proprio crollo del Napoli, ma tale scenario appare altamente improbabile ad oggi. Nel frattempo, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è alle prese con la situazione spinosa relativa al rinnovo del contratto di Milan Skriniar, il cui accordo scritto è in scadenza giugno 2023.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’Inter ha avanzato all’entoruage del calciatore la proposta di un quadriennale da quasi 7 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi) e resta cauto ottimismo ai piani alti del club nerazzurro. Ma nulla è ancora certo, anche perché ci sono numerosi interessamenti in giro per l’Europa da parte delle big. A tal proposito, ormai non è più un segreto da tempo il forte apprezzamento del Paris Saint Germain nei confronti del difensore slovacco classe ’95 (compirà 28 anni il prossimo 11 febbraio).

Calciomercato Inter, il PSG chiude (per ora) la porta a Skriniar: arriva l’annuncio di Galtier

I francesi corteggiano da mesi l’ex Sampdoria, ma sembra che abbiano deciso in maniera definitiva di abbandonare la pista in questione. La testimonianza di ciò arriva direttamente dalle parole del tecnico dei parigini Christophe Galtier, rilasciate in conferenza stampa.

“Reclutare un nuovo difensore? No, abbiamo El Chadaille che ha un enorme potenziale e ho molta fiducia in lui – ha dichiarato Galtier – . Prendere un nuovo difensore significherebbe bloccargli lo spazio disponibile. Il club desidera promuovere i suoi giovani talenti“. Frasi che non lasciano ad ulteriori interpretazioni, con la pista PSG-Skriniar che dunque sembra stia tramontando. E l’Inter spera di chiudere in fretta questa spinosa pratica.