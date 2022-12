Messaggio del difensore ad Inzaghi: “Voglio l’Inter”

Tanti giocatori rischiano di dire addio ai nerazzurro al termine della stagione. La volontà del centrale è però chiara

L’Inter di Simone Inzaghi è scesa in campo questo pomeriggio a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. I nerazzurri, che si sono imposti per uno a zero grazie alla rete di Edin Dzeko, arrivata al 63esimo, hanno fatto le prove in vista del ritorno ufficiale della Serie A.

Il prossimo 4 gennaio l’Inter ospiterà il Napoli per un match che non si può sbagliare se si vuole continuare a credere nella vittoria dello Scudetto.

Al termine della sfida contro i neroverdi, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto, Francesco Acerbi. Il difensore ha analizzato il match vinto prima di rispondere ad alcune domande legate al suo futuro e a quello di alcuni suoi compagni: “Io darò tutto per provare ad aiutare la squadra – afferma il giocatore italiano -. Del futuro si parlerà più avanti. Vorrei restare qua ma se non ci fosse la possibilità proseguirò per la mia strada. Tra marzo e aprile si decideranno le cose”.

Il futuro di Acerbi resta tutto da scrivere. Il giocatore è arrivato a Milano, in estate, nelle ultime ore del calciomercato, con la formula del prestito, con diritto di riscatto. Un riscatto che i nerazzurri non hanno ancora deciso se esercitare.

Calciomercato Inter, futuro Handanovic e Skriniar: parla Acerbi

La retroguardia dell’Inter rischia davvero di essere rivoluzionata. Samir Handanovic ha ormai perso il posto da titolare e al termine della stagione potrebbe fare le valigie, al pari di Milan Skriniar.

Il difensore sarebbe chiaramente la perdita più grande: “Samir è sempre stato un leader per tanti anni all’Inter e lo sarà finché ci sarà – prosegue Acerbi -. Non serve giocare per esserlo. Poi le questioni extra-campo le decideranno lui le società. Io spero che rimanga qui. Skriniar? E’ sereno. Per il rinnovo non saprei, riguarda lui e la società, è grande abbastanza per fare le sue decisioni”.

Handanovic e Skriniar hanno contratti in scadenza nel 2023 al pari di Roberto Gagliardini, Edin Dzeko, Matteo Darmian, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. Saranno giorni davvero intensi per Beppe Marotta, che dovrà scegliere su chi puntare per il futuro.