Inter-Napoli, infortunio e sostituzione immediata: big match a rischio

Un problema muscolare ha costretto il calciatore a chiedere il cambio e chiudere in anticipo l’ultima amichevole

Uno dei protagonisti annunciati di Inter-Napoli rischia seriamente di poter perdere il big match della sedicesima giornata. In seguito all’ultima amichevole, infatti, il calciatore è stato frenato durante il secondo tempo da un fastidio che lo ha portato a chiudere anzitempo il suo match.

In occasione di Sassuolo-Inter, amichevole vinta dai nerazzurri questo pomeriggio a Reggio Emilia grazie alla rete di Edin Dzeko giunta nella ripresa al minuto 63, Simone Inzaghi ha perso un centrocampista in questo momento titolarissimo e determinante. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, uno dei calciatori più in forma del ‘pre-campionato’ nerazzurro e fondamentale per la grande disponibilità tattica a ricoprire più ruoli in mezzo al campo.

Nella tournée di Malta, ad esempio, era stato utilizzato contro il Salisburgo addirittura da seconda punta alle spalle di Edin Dzeko. Esperimento riuscito a pieni voti grazie ad una doppietta siglata dallo stesso armeno in una posizione più offensiva del solito. Quest’oggi, nell’ultima amichevole prima della ripresa del campionato contro il Napoli del 4 gennaio, l’ex Roma è stato nuovamente utilizzato dal primo minuto come interno di centrocampo.

Sassuolo-Inter, infortunio per Mkhitaryan: le condizioni dell’armeno

Inzaghi, in attesa che Brozovic ritrovi la migliore condizione dopo il terzo posto ai Mondiali, punta forte a centrocampo su Mkhitaryan.

Il fastidio accusato dall’armeno, in attesa di ulteriori accertamenti che verranno eseguiti a partire da domani, provoca comprensibilmente parecchia apprensione nello staff tecnico interista. La sostituzione sarebbe stata eseguita a scopo prettamente precauzionale. Il calciatore ha riportato una leggera lombalgia e con una smorfia verso la panchina ha preferito non rischiare.

Le condizioni dell’ex Roma saranno da valutare nei prossimi giorni in vista del big match col Napoli del 4 gennaio. In ogni caso, dopo essere rientrato in anticipo rispetto alle previsioni, Brozovic ha proseguito anche quest’oggi il lavoro ad Appiano Gentile per migliorare la sua condizione, saltando un amichevole che avrebbe potuto compromettere il programma di recupero stabilito con i preparatori nerazzurri.