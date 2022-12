Grave infortunio e blitz per l’erede: trema anche l’Inter

Calciomercato Inter, l’effetto domino rischia di stravolgere i piani dei nerazzurri, che hanno da tempo messo nel mirino l’esterno.

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad approcciare al 2023 con rinomate certezze. La compagina di Inzaghi sa bene che non può più permettersi passi falsi, per non pregiudicare la lotta al titolo.

Lo scontro al vertice contro il Napoli, sotto questo punto di vista, può configurarsi come uno spartiacque decisivo per la stagione di Lautaro e compagni. Una sconfitta contro gli uomini di Spalletti farebbe inevitabilmente svanire i sogni di gloria dell’Inter di rientrare in corsa per lo Scudetto. Marotta sta intanto lavorando a diverse piste per consegnare ad Inzaghi quei rinforzi con cui provare a tappare eventuali falle. Oltre all’attacco – dove l’obiettivo numero uno continua ad essere Marcus Thuram – Marotta ed Ausilio guardano con attenzione la situazione sulle corsie esterne. Dumfries, ad esempio, è ritornato ad essere accostato con prepotenze alle big inglesi. Tuttavia, quella dell’olandese non è l’unica situazione finita nel dossier dei meneghini.

Calciomercato Inter, irrompe il Leeds nella corsa a Pedraza

Un’eventuale partenza di Robin Gosens, infatti, spalancherebbe le porte ad un nuovo inchiesto. La permanenza dell’ex Atalanta non è sicura, e nel caso in cui dovessero arrivare offerte concrete, il tedesco potrebbe partire. Come vi abbiamo riferito, al momento la pista Schalke, però, non trova alcun riscontro. La candidatura del Bayer Leverkusen non è invece da sottovalutare.

All’interno del ventaglio di possibili alternative a Gosens il profilo di Alfonso Pedraza stuzzica particolarmente l’Inter: è lui, come già spiegato da calciomercato.it, l’obiettivo principale per la corsia mancina.Tuttavia come riferito da As, sulle tracce del ventiseienne spagnolo del Villarreal si sarebbe messo anche il Leeds. Alla luce del grave infortunio accorso a Junior Firpo, infatti, il ds Victor Orta sarebbe già alla ricerca di un sostituto. Tra i nomi scandagliati, quello che stuzzica maggiormente il club inglese sarebbe proprio quello di Pedraza, corteggiato da tempo anche dall’Inter. Non è escluso, dunque, che si creino i presupposti per un vero e proprio duello di mercato, con il Villarreal che pur non reputando incedibile Pedraza, lo valuta comunque tra i 15 e i 20 milioni di euro.