L’Inter rischia il caso: “Sarà un danno enorme”

L’Inter è al lavoro sul campo per la ripartenza del campionato, ma anche al di fuori per il mercato che incombe. La situazione rinnovi è sempre all’ordine del giorno

Subito un crash test contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti per l’Inter al rientro dalla sosta. Una partita di alto profilo che misurerà subito le ambizioni della squadra di Simone Inzaghi nel 2023.

La squadra è dunque al lavoro sul campo per arrivarci nelle migliori condizioni possibili, mentre la società nelle figure di Marotta e Ausilio è sempre impegnata su diversi fronti. Dal prossimo calciomercato di gennaio a quello che è invece aperto tutto l’anno, e riguarda nello specifico i contratti in scadenza che andranno rinnovati. In particolare il focus è sul solito Milan Skriniar, il più importante e di valore tra i calciatori che a giugno prossimo, qualora non arrivasse un prolungamento, rischierebbe di andare via a costo zero. La scorsa estate lo slovacco fu accostato ad un’eventuale partenza salvo poi restare, ma da quel momento non è ancora arrivato il rinnovo.

Calciomercato Inter, situazione Skriniar da risolvere e i tifosi puntano il dito: “Sarebbe un danno enorme”

Beppe Marotta non dovrebbe andare oltre l’offerta formulata, di circa sette milioni di euro netti a stagione, che porterebbe lo slovacco a diventare uno dei calciatori più pagati in rosa.

Nonostante le cifre importanti manca ancora il rinnovo di Skriniar e i tifosi temono l’idea di perderlo a costo zero nei prossimi mesi. Intanto sui social si scatenano sulla questione evidenziando come un mancato prolungamento sarebbe un disastro:

50 milioni rifiutati per poi perderlo a 0. A memoria non ricordo un disastro di tale portata sinceramente. Il capolavoro di Beppe Marotta.#Skriniar — La pedina per la pedina (@cesololinter194) December 28, 2022

Skriniar fa bene a valutare altro con il circo che è diventata l’Inter senza soldi e senza prospettive per il futuro( ad oggi ) è forte e deve pretendere di giocare in una squadra che gli dia la possibilità di vincere — Juan1985 (@juan19851219) December 29, 2022

Un Inter con Skriniar o Perisic ha più valore e più possibilità di vincere trofei e 6 milioni per un giocatore è il tetto massimo che permette a Zhang di non doverlo vendere l’estate dopo. Marotta e Ausilio su loro due hanno toppato, soprattutto su Skriniar. — nicoló (@nicolo220) December 28, 2022

De Vrij e Skriniar via a 0 a giugno e Bastoni in scadenza nel 2024… io non ho parole. Beppe Marotta — Interista Spallettiano Bis (@BisInterista) December 28, 2022

Zhang voleva vendere Skriniar a 50 mln questa estate ma i dirigenti hanno preferito aspettare il rinnovo.

Se Skriniar andrà via a zsro a giugno sarà un danno economico enorme. A quel punto Zhang dovrà silurare Marotta e Ausilio. — Marco Arcaleni (@marcaleni) December 28, 2022

Ennesima dimostrazione di incapacità di Marotta nel gestire le situazioni complicate! Ricordo Icardi, Perisic perso a 0, forse ora Skriniar, rischiato con Brozovic, 60 milioni spesi solo x Correa-Sensi, rosa invecchiata e https://t.co/BHTignMbly x molti Marotta Masterclass! — Tommyx81 (@TommasoCristia3) December 28, 2022