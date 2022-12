“Ma che cavolo dici?”: la domanda sul rinnovo che fa arrabbiare Leao

Continuano a rincorrersi i rumors sul futuro di Rafael Leao, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 con il Milan. Una domanda ha fatto arrabbiare l’attaccante portoghese

Rafael Leao tiene sempre sulle spine il Milan e i tifosi rossoneri. Continua l’estenuante telenovela sul rinnovo contrattuale dell’asso lusitano, rientrato nei giorni scorsi in Italia dopo la spedizione Mondiale con il Portogallo.

Maldini e Massara restano fiduciosi e nelle prossime settimane sono pronti a incrociare gli agenti dell’attaccante per cercare di chiudere la pratica per blindare a Milanello il classe ’99. Il ‘Diavolo’ ha recapitato un’offerta importante superiore ai 6 milioni di euro al giocatore, oltre quattro volte superiore all’ingaggio che percepisce attualmente l’ex Lille nel suo accordo in scadenza nel giugno 2024. Resta in sospeso il contenzioso e la multa nei confronti dello Sporting e soprattutto il corteggiamento delle big dall’estero: dal PSG al Real Madrid, passando soprattutto per la Premier League. Oltremanica è in particolare il Manchester City negli ultimi tempi a fare sul serio per Leao e i ‘Citizens’ di Guardiola potrebbero spingersi oltre un assegno a tre cifre e mettere sul piatto ben 120 milioni di euro per strapparlo al Milan.

Leao sbotta sul rinnovo: “Il Milan è casa mia”

In Premier anche il Chelsea resta molto vigile sulla situazione del talento portoghese, anche se lo stesso Leao di recente ha inviato dei segnali significativi sulla sua volontà di restare al Milan.

“Questa è casa“, ha postato sui social il campione rossonero che nelle scorse ore ha allontanato i rumors d’addio partecipando a una videochiamata con il popolare youtuber IShowSpeed. Quest’ultimo lo ha incalzato più volte sul suo futuro e lo ha stuzzicato anche sull’interesse delle grandi d’Inghilterra: “Se vai in Premier League spaccherai e diremo ‘quel ragazzo nero è folle!’, te lo prometto. Hai talento e sei il futuro del Portogallo. Quando ti guardo io vedo me stesso“.

Leao in precedenza aveva invitato lo youtuber a Milano e IShowSpeed ne approfitta cercando di ‘provocare’ l’attaccante: “Ma che cavolo è il Milan, dove gioca?”. Il campione lusitano a questo punto risponde un po’ scocciato e replica: “Dai amico, per favore. Il Milan è il mio club, cosa non ti è chiaro? Ma mi segui o no?“. A questo punto la conversazione si sposta su altri argomenti tra Mondiale e l’eterna sfida Ronaldo-Messi, con Leao che dà la sua preferenza al compagno di Nazionale ed ex Juventus.