Leao nello scambio col flop: lo fanno davvero

Continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao, attaccante di proprietà del Milan in scadenza di contratto a giugno 2024: scambio pazzesco

Siamo alle porte della sessione invernale del calciomercato, ma in casa Milan tiene banco soprattutto la questione legata ai rinnovi di contratto. E introducendo questa tematica alquanto importante, non può che venire subito in mente il nome di Rafael Leao, la punta di diamante dello scacchiere targato Stefano Pioli.

Come noto, l’attaccante portoghese – reduce da un Mondiale non proprio entusiasmante – presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e la volontà del club di Via Aldo Rossi è ovviamente proseguire il rapporto, prolungando l’accordo scritto. Gran parte del merito per la conquista dello Scudetto ottenuto nella passata stagione appartiene proprio al classe ’99, decisivo a suon di gol e strappi micidiali. Almeno per quanto concerne la Serie A, abbiamo a che fare con un calciatore a dir poco dominante, motivo per cui il ‘Diavolo’ non intende privarsene.

Di recente, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, è avvenuto un blitz del liusitano a Dubai e non è da escludere che sia andato in scena un nuovo confronto con Maldini e Massara, i quali erano lì presenti. C’è, però, una matassa non indifferente da sbrogliare il più in fretta possibile, anche perché le pretendenti non mancano di certo. Basti pensare al Chelsea oppure, rimanendo in Premier League, al Manchester City. E a proposito, i ‘Citizens’ starebbero valutando una proposta che ha del clamoroso, al fine di assicurarsi le prestazioni di Leao.

Calciomercato, Grealish per Leao: il Milan è contrariato

Stando all’indiscrezione che si apprende da ‘Calciomercatoweb.it’, ripresa dal ‘Sun’, Guardiola vorrebbe avanzare un’offerta di scambio nelle settimane a venire, inserendo nell’operazione il cartellino di Jack Grealish.

L’inglese, nonostante sia stato pagato oltre 100 milioni di euro due estati fa, non è mai riuscito ad integrarsi in quel di Manchester e ora è diventato a tutti gli effetti un esubero. Il Milan, dal canto suo, non sarebbe affatto convinto di mettere in atto un simili affare. Intanto per lo stipendio esorbitante dell’ex Aston Villa, che ammonta a ben 17 milioni di euro netti. In più, chiaramente, i rossoneri preferiscono puntare su Leao in prospettiva, piuttosto che su una pedina che sta già vivendo una fase calante e fa discutere parecchio anche per questione extra campo. Insomma, tale scenario appare altamente improbabile.