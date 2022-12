Milan, addio ad un passo: “Oltre il 90% di possibilità”

Milan, l’addio sembra essere sempre più vicino: confessione del giocatore stesso, con le possibilità di lasciare il club oltre il 90 per cento

Nella stagione che ha portato al Milan lo scudetto è stato una delle note più deludenti, ma in questa prima parte di stagione, la sua terza in rossonero, Brahim Diaz è riuscito a trovare spazi importanti e a siglare gol importanti.

Il calciatore spagnolo è infatti andato a segno quattro volte, tutte a San Siro, riuscendo anche a rispondere positivamente all’acquisto di De Ketelaere, che sembrava destinato ad essere un titolare inamovibile. Complici però le difficoltà del belga e le buone risposte sul campo, Brahim è riuscito a ritagliarsi appunto spazi importanti. E i progressi del malagueno sono seguiti con attenzione anche dal Real Madrid, club proprietario del cartellino.

Milan, Diaz e il Real: oltre il 90% di possibilità di tornare

La cifra che potrebbe però servire al Milan per acquistare il giocatore a titolo definitivo, 22 milioni di euro, resta una cifra troppo alta. Il club rossonero tornerà a parlare con le ‘Merengues’ solo in primavera per discutere di un eventuale riscatto.

Come detto però, i 22 milioni di euro restano una cifra alta e sembra difficile che il Milan possa essere disposto ad una spesa simile. Inoltre il Real Madrid sta seguendo con attenzione i progressi del giocatore che, sembra, abbia già parlato con il proprio entourage in merito ad un possibile ritorno nella capitale spagnola. Legato ai ‘Blancos’ fino al 2025, Diaz, riferisce ‘todofichajes.com’, avrebbe già discusso con il proprio entourage e sottolineato come un ritorno alla ‘Casa Blanca’ sia davvero possibile, addirittura oltre il 90 per cento delle possibilità.

Diaz sarebbe felice di tornare nel Real e spera di avere un ruolo da protagonista. Nella rosa, riferiscono dalla Spagna, andrebbe a sostituire Asensio o Ceballos, che sembrano sempre più destinati a lasciare le capitale iberica. Sotto la gestione Ancelotti i due hanno trovato pochissimo spazio e il tecnico potrebbe quindi avere a disposizione dal Milan lo stesso Diaz. Chiaro che, in caso di ritorno a Madrid di Diaz, il Milan dovrà cercare un’alternativa sul mercato.