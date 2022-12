Rivoluzione Inter, decisione presa: top player sacrificato

L’Inter prepara la rivoluzione per la quale servirà il sacrificio di almeno un top player: decisione già presa sulla cessione

Il countdown per il ritorno in campo della Serie A è ormai vicino a scadere. Il prossimo 4 gennaio si tornerà in campo e partirà dunque anche la rincorsa al Napoli capolista. Tra i club che dovranno inseguire i partenopei c’è anche l’Inter, che affronterà proprio la squadra di Spalletti nella prima partita del 2023.

Inoltre il 2 gennaio si aprirà anche la sessione di calciomercato invernale. La situazione economica attuale dell’Inter è ormai nota e dunque per cercare di investire sul mercato ci sarà bisogno di qualche sacrificio. Un big potrebbe essere sacrificato per cercare di racimolare un tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata. La decisione sul top player da sacrificare è già stata presa.

Sondaggio CM.IT, Lautaro Martinez il top player da sacrificare sul mercato

Il calciomercato dell’Inter potrebbe essere inevitabilmente influenzato dalle cessioni. La situazione economica del club non è delle migliori, così si lavora soprattutto sulle uscite per fare in modo di accumulare un tesoretto fondamentale da poter investire sui nuovi colpi in entrata.

La rivoluzione pianificata da Marotta avrebbe bisogno del sacrificio di un top player. Nel sondaggio sottoposto da Calciomercato.it ai propri utenti, il giocatore da sacrificare più scelto è stato Lautaro Martinez. L’attaccante fresco campione del mondo ha collezionato il 36% dei voti degli utenti, diventando dunque il nome preferito da sacrificare la rivoluzione, forse anche per la somma che potrebbe portare nelle casse nerazzurre. Al secondo posto invece Denzel Dumfries, che ha raccolto il 28% dei voti. L’olandese ha molti estimatori in Premier League e per strapparlo all’Inter subito serviranno 50 milioni almeno. Con il 19% dei voti a chiudere il podio c’è Nicolò Barella, centrocampista che in nerazzurro è cresciuto tanto. Infine Marcelo Brozovic ha raccolto il 14% dei voti, a testimoniare che il croato continua a essere fondamentale per il centrocampo dell’Inter. Chiude il sondaggio l’opzione ‘Altro’ con il 3% dei voti, ciò potrebbe significare che dunque i nomi sacrificabili sono i quattro citati, anche per quanto riguarda le valutazioni più alte da poter incassare.