Cinquanta milioni di euro, l’Inter lo cede già a gennaio

Inzaghi rischia di perdere uno dei suoi big nell’ormai imminente calciomercato invernale. Ecco tutti i dettagli

Manca una settimana alla ripresa della Serie A, appena cinque giorni alla riapertura del calciomercato. Alla cosiddetta sessione ‘di riparazione’, che per l’Inter rischia di essere rovente, soprattutto fronte cessioni. In parole povere, Inzaghi potrebbe dire addio a uno dei suoi big.

Sappiamo tutti che i nerazzurri non sono nelle condizioni di fare ‘prigionieri’, ossia di respingere a prescindere offerte per i propri migliori calciatori. Nessuno, in sostanza, è davvero incedibile, anche se c’è qualcuno che è meno invendibile di altri. Per esempio Barella, per esempio Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.

Ai meno, parlando sempre dei big, appartiene invece Denzel Dumfries. L’olandese è reduce da un buon Mondiale, con la grande partita disputata contro gli Stati Uniti (un gol e due assist) che ha riacceso su di lui i riflettori del mercato. Poi hanno fatto seguito le parole del suo agente, Rafaela Pimenta, che avevano e hanno il sapore d’addio: “Speriamo non salga troppo la sua valutazione, altrimenti sarà difficile venderlo”.

Pimenta spinge per l’addio all’Inter, sia per intascare una sostanziosa commissione e sia per consentire al suo assistito di compiere un salto di livello. Economico, dato che l’ingaggio attuale è di ‘soli’ 2,5 milioni netti, e sportivo perché in un club come il Chelsea avrebbe senz’altro più possibilità di vincere a livello internazionale.

Calciomercato Inter, Dumfries destinato alla Premier: Chelsea in pole

Non abbiamo citato un club a caso, visto che il Chelsea è sempre in pole position per il classe ’96 ex Psv. Ancor più da ieri, quando Reece James si è nuovamente infortunato allo stesso ginocchio che gli aveva fatto saltare il Mondiale. È accaduto nella sfida di Premier contro il Bournemouth, nel giorno del suo ritorno in campo dopo due mesi di assenza forzata.

Il problema rimediato dal 23enne inglese sarebbe serio e potrebbe spingere il Chelsea ad accelerare per l’acquisto di un nuovo laterale destro. Dumfries, nel caso, sarebbe uno dei nomi più accreditati. L’Inter, come detto, non può dire no a prescindere alla partenza di un titolarissimo nel bel mezzo della stagione, ma chiaramente servirebbe una proposta di almeno 45-50 milioni di euro. Con annessa una plusvalenza importante, considerato che il ventiseienne nativo di Rotterdam è costato appena 15 milioni bonus inclusi

Il futuro di Dumfries appare destinato a essere in Premier. Al Chelsea, oppure in uno tra Tottenham e Manchester United, anche loro molto interessati al numero 2 interista. Nel frattempo i ‘Red Devils’ hanno blindato l’ex Milan Dalot, nei mesi scorsi accostato pure ai nerazzurri.