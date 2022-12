Doppia svolta Leao: patto e scelta per l’erede

Il dossier principale del momento in casa Milan è sempre il futuro di Leao: doppia svolta impressa dal club rossonero

Una settimana alla ripresa del campionato di Serie A, con le squadre che scaldano i motori per il ritorno ufficiale in campo e anche, parallelamente, per la sessione di mercato di gennaio. Grande attesa, tra le altre, per il Milan campione d’Italia in carica, primo inseguitore del Napoli capolista e chiamato alla rincorsa scudetto, ma con tante questioni che tengono banco anche fuori dal campo.

Molti discorsi convergono, inevitabilmente, su Rafael Leao, giocatore tra i più rappresentativi tra i rossoneri e il cui futuro, come noto, è in bilico. Contratto in scadenza nel 2024, del quale, a breve, si dovrà necessariamente parlare, con nuovi contatti e incontri tra la dirigenza milanista e l’entourage del giocatore. Nell’intervista su Calciomercato.it, il giornalista Carlos Passerini ha ribadito che il problema principale per il rinnovo di Leao con il Milan è la famosa multa da pagare allo Sporting. Milan che continua comunque a essere ottimista per la fumata bianca nelle prossime settimane, sperando di convincere Leao della bontà del progetto. Intanto, per il futuro del portoghese, il club si muove su un altro doppio binario, per imprimere svolte differenti.

Milan, risale Zaniolo per il dopo Leao: intanto, c’è il patto per il portoghese

A prescindere dal suo rinnovo o meno, il Milan continua a cercare un rinforzo per l’attacco, guardando, più che a gennaio, in prospettiva estiva. E risalgono, da questo punto di vista, le quotazioni di Nicolò Zaniolo.

Il club rossonero continua a monitorare gli scenari legati al talento della Roma. Che potrebbe essere più abbordabile dei vari Ziyech e Asensio, che chiedono un ingaggio fuori portata, o di Okafor, per il quale è il Salisburgo a sparare alto. Nel frattempo, il Milan cerca di mettere le basi a livello ‘interno’ per il rinnovo di Leao. Secondo ‘Tuttosport’, sarebbe stato siglato un patto con lo spogliatoio per il quale, in caso di fumata bianca con l’attaccante, non ci sarebbe, da parte degli altri giocatori, una corsa agli aumenti di stipendio, riconoscendo la ‘specialità’ del caso Leao dal punto di vista tecnico ed economico.