Il Real se lo riprende, il Milan risponde

Il Milan potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover intervenire nuovamente sulla trequarti: il nome non è una novità

“A De Ketelaere serve uno switch mentale. Il Milan ha investito tanto, praticamente tutto il suo budget estivo, ha dimostrato di credere in lui ed è arrivato il momento che il belga inizi a dare delle risposte”.

Così, intervistato da Calciomercato.it, ha parlato Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, inquadrando al meglio la situazione del trequartista belga.

E’ stato lui, a 21 anni, il fiore all’occhiello del calciomercato estivo del Milan, ma finora il ritorno in campo è stato pari praticamente a zero. Serve tempo, la frase che risuona con più continuità dalle parti di Milanello dove con i giovani hanno dimostrato di saperci fare. E’ stato difficile anche il primo anno in rossonero di Leao e Tonali, diventati oggi due pilastri della formazione di Pioli. Potrebbe fare lo stesso percorso anche De Ketelaere, ma la questione è che il Milan potrebbe ritrovarsi in estate soltanto con lui sulla trequarti e per una squadra che ambisce ad alti livelli non è una condizione accettabile.

Questo perché dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci di un Real Madrid pronto a riprendersi Brahim Diaz, un altro giovane che a Milanello stanno crescendo con cura. I blancos hanno la possibilità di esercitare il controriscatto e riportarlo a ‘Bernabeu’ ed allora Maldini si prepara a questa eventualità, puntando su un altro giovane (il marchio di fabbrica rossonero) che è da tempo nel mirino della società.

Calciomercato Milan, il nome per la trequarti

De Ketelaere ancora deve convincere, Brahim Diaz potrebbe tornare a Madrid ed allora il Milan potrebbe puntare su Dominik Szoboszlai.

Ventidue anni, trequartista ungherese in forza al Lipsia, è stato acquistato nell’estate 2021 per 22 milioni di euro. Il suo nome gira da tempo nelle stanze di Casa Milan e tra qualche mese potrebbe arrivare il momento di far partire l’assalto decisivo.

L’ungherese potrebbe alternarsi con De Ketelaere sulla trequarti, ma anche giocare da mezzala o sulla fascia mancina. Proprio questa duttilità potrebbe convincere il Milan a fare un investimento comunque non di poco conto per lui.