Il Chelsea innesca l’effetto domino: Inter fuori dai giochi

Il Chelsea è a caccia di un difensore per la finestra invernale. L’intreccio di mercato che potrebbe mettere al tappeto l’Inter

L’Inter si prepara al ritorno in campo e resta sempre in attesa di una risposta da Milan Skriniar sul rinnovo di contratto.

Il club nerazzurro ospiterà il 4 gennaio la capolista Napoli alla ripresa del campionato, ma nelle ultime settimane è stato ovviamente il futuro del nazionale slovacco a tenere banco ad Appiano Gentile. La dirigenza di Viale della Liberazione ha da tempo formulato la propria offerta al giocatore: circa 7 milioni di euro più bonus fino al 2024, con Marotta e Ausilio che restano fiduciosi sul sì dell’ex Sampdoria. Le sirene dall’estero però continuano a tentare Skriniar, specialmente il corteggiamento del Paris Saint-Germain, già la scorsa estate a più riprese sulle tracce del difensore. Sul classe ’95 restano alla finestra pure le big di Premier League, dal quale comunque potrebbe presto tirarsi fuori il Chelsea. I ‘Blues’ stanno provando infatti l’affondo per Badiashile e puntano a chiudere a stretto giro di posta l’ingaggio del giovanissimo centrale in forza al Monaco.

Calciomercato Inter, Scalvini così è più lontano: pericolo dal Principato

Il sodalizio londinese è pronto a staccare un assegno da 35-40 milioni di euro per convincere la società del Principato a privarsi subito del 21enne difensore francese.

Un’offerta difficile da rifiutare per il Monaco, considerando anche il contratto in scadenza nel giugno 2024 di Badiashile. La possibile uscita del nazionale transalpino Under 21 potrebbe innescare un effetto domino nella finestra invernale del mercato che rischia di ‘tagliare fuori’ proprio l’Inter. I monegaschi infatti, per rimpiazzare a gennaio Badiashile, potrebbero mettere nel mirino Bergamo e puntare su Giorgio Scalvini per riempire il vuoto lasciato eventualmente dal francese. Il gioiello dell’Atalanta sarebbe il profilo perfetto per caratteristiche e prospettiva per il Monaco, che avrebbe la liquidità necessaria per cercare di strappare il classe 2003 alla ‘Dea’ già nell’imminente finestra della campagna trasferimenti.

L’Atalanta per un’offerta cash vicina ai 40 milioni di euro potrebbe tentennare a gennaio, con l’Inter che si troverebbe così spiazzata e senza la possibilità di replicare. Scalvini è stato individuato dalla dirigenza interista come uno dei possibili sostituti di Skriniar nel reparto difensivo di Inzaghi, ma a certe cifre nel mercato invernale la società di Zhang sarebbe costretta ad alzare bandiera bianca. Il Chelsea si appresta a non essere più un pericolo per Skriniar, ma allo stesso tempo innescherebbe una reazione a catena che potrebbe allontanare definitivamente Scalvini dall’approdo nella Milano nerazzurra.