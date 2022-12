L’Inter lo vende anche a gennaio: 60 milioni ed erede dal Bayern

L’Inter è pronta a sacrificare uno dei suoi gioielli, ma ha già in testa il nome dell’erede: arriverebbe da un top club assoluto

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più, anche ufficialmente. In Serie A sarà difficile vedere colpi importanti, per non dire impossibile. Di risorse economiche, liquidità e disponibilità immediata, non ce n’è praticamente traccia. Tutte quante hanno bisogno prima di cedere per muoversi in entrata.

Ma questo è il mese delle occasioni, in cui le società proveranno il colpo ad effetto anche in vista dell’estate. Oppure di mosse anticipate rispetto a quelle già in programma per giugno, ma questo sarà deciso di conseguenza. E a decidere non saranno tanto i club italiani, ma quelli esteri che eventualmente si presenteranno con offerte irrinunciabili. Lo sa bene anche l’Inter, che è alle prese in primis con il rinnovo di Skriniar.

Lo slovacco difficilmente andrà via a gennaio, anche considerando che tutte le pretendenti aspettano che si liberi a zero tra sei mesi. I nerazzurri stanno provando a trattenerlo, l’offerta economica è molto alta e il giocatore sta riflettendo. Marotta non ha perso le speranze ed effettivamente non si può escludere neanche una firma con l’Inter. Altrimenti lo perderà a zero e a maggior ragione in via della Liberazione dovranno cedere qualcun altro per incassare la cifra che vogliono.

Calciomercato, Dumfries via per 60 milioni: l’Inter ha già il sostituto

Il nome già programmato per fare il pieno e dare respiro alle proprio casse, è quello di Denzel Dumfries. Si pensava potesse partire anche la scorsa estate, soprattutto in Premier League ci pensavano ma alla fine è rimasto. Il Mondiale tra l’altro lo ha rilanciato in maniera ancora più importante, ha fatto un ottimo torneo riguadagnandosi gli occhi dell’Europa che conta. Per questo ora l’Inter per privarsi di lui chiede non meno di 60 milioni di euro. Chelsea e Manchester United sono stati avvertiti, non escludono di anticipare l’assalto già a gennaio. E di certo non hanno problemi di soldi. Per quanto sia comunque difficile che Marotta ceda l’olandese in inverno, in caso contrario già sarebbe pronto il nome del sostituto. Dipenderà dalle offerte.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri hanno riaperto il dossier relativo a Noussair Mazraoui. Il marocchino, reduce anche lui da un buonissimo Mondiale, è sul taccuino dell’Inter da qualche anno ormai e non ne è mai uscito. Se Dumfries andasse via, sarebbe lui la prima scelta. Tra l’altro, l’esterno di Inzaghi – oltre alle inglesi sopracitate – piace anche al Bayern Monaco. E come noto Mazraoui gioca proprio in Baviera, per cui sarebbe automaticamente da considerare anche un’ipotesi di scambio con conguaglio di 20-30 milioni. Il marocchino è arrivato in estate a zero, sta giocando con buona continuità, in un top club assoluto. Non sarebbe facile convincerlo a lasciare il Bayern per l’Inter, dove però sarebbe di certo un protagonista assoluto e titolare inamovibile. I nerazzurri poi potrebbero sperare nell’intervento di Hakimi, suo compagno di nazionale, per spingerlo verso Milano dove lui tanto bene è stato.

