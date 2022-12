29 milioni e un colpo gratis: l’ex Juve saccheggia l’Inter

L’ex tecnico della Juventus guarda con attenzione agli scenari in casa Inter: triplo colpo sul mercato, pressing sul club nerazzurro

L’Inter e alle prese con diversi rinnovi contrattuali, tra i quali spicca ovviamente quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco deve ancora dare una risposa al club nerazzurro sull’offerta per il prolungamento del contratto che scadrà il prossimo giugno.

Una lunga telenovela che tiene col fiato sospeso i tifosi interisti, con la dirigenza che continua a professare però ottimismo per la conferma a Milano dell’ex Sampdoria. Un altro rinnovo in sospeso tiene sulle spine l’Inter e ci riferiamo a Stefan de Vrij, anche lui come Skriniar in scadenza al termine della stagione in corso. Il nazionale olandese ha cambiato agente affidandosi a Pastorello e nelle prossime settimane le parti entreranno nel vivo delle negoziazioni per l’eventuale permanenza ad Appiano Gentile del giocatore. De Vrij punta a guadagnare la stessa cifra attuale, ovvero 4 milioni di euro netti all’anno, mentre Marotta e Ausilio offriranno un ingaggio al ribasso considerando l’età non più verdissima del difensore e un rendimento in calo rispetto al passato.

Calciomercato Inter, Tudor fa spesa a Milano: triplo colpo

Intanto l’ex Lazio si guarda attorno in caso di mancato accordo con l’Inter e tra le pretendenti spunta pure il Marsiglia in Ligue 1.

L’ex Juve Tudor guarda al centrale orange per rinforzare la retroguardia dei transalpini, sfruttando la ghiotta occasione di prelevarlo a parametro zero tra sei mesi. Oltre al Marsiglia anche diversi club della Premier League hanno già chiesto informazioni all’entourage del classe ’92 per il prossimo luglio. Il Marsiglia però potrebbe non fermarsi al solo de Vrij e bussare alla porta dell’Inter per un’altra pedina in bilico nello scacchiere di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Joaquin Correa che finora ha deluso nella sua esperienza all’ombra della Madonnina. L’argentino è stato spesso fermo ai box per problemi fisici e nella seconda parte di stagione si gioca la permanenza in maglia nerazzurra. Senza una svolta, la dirigenza di Viale della Liberazione lo metterà sul mercato per incassare un prezioso tesoretto intorno ai 25 milioni di euro.

Infine da non trascurare neanche una possibile offensiva sempre del Marsiglia per Valentino Lazaro, che in questa prima parte di campionato si è rilanciato in prestito nel Torino di Juric. Il riscatto del sodalizio granata è fissato a circa 4 milioni di euro, cifra abbordabile per la società del Vélodrome. Una spesa complessiva da 29 milioni considerando il colpo de Vrij a parametro zero: l’Olympique mette punta l’obiettivo sulla sponda nerazzurra del Naviglio.