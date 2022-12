Dal Milan alla Juventus: intreccio da urlo con Leao

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista sia il club rossonero che quello bianconero. Ma soprattutto l’asso portoghese, il cui futuro è molto incerto

Milan-Juve si accende sul calciomercato, con il coltello dalla parte del manico a disposizione però dei rossoneri. L’intreccio è di primo piano e mette in mostra soprattutto Rafael Leao, ancora in scadenza a giugno 2024.

Le indiscrezioni sul rinnovo di Leao col ‘Diavolo’ sono contrastanti: alcune parlano di accordo vicino, intorno ai 7 milioni di euro netti, altre di intesa ancora lontana, con la questione multa (circa 16 milioni) a tenere sempre banco e distanti le due parti.

L’eventuale firma sul prolungamento, tuttavia, non significherebbe permanenza sicura a Milano del classe ’99. Un suo addio è infatti possibilissimo a prescindere in considerazione del fatto che su di lui hanno messo gli occhi tutti o quasi i top club europei. Dal Paris Saint-Germain ai due Manchester, in particolare lo United, fino al Chelsea. Proprio i ‘Blues’ potrebbero provarci con convinzione già a gennaio, dato che Potter ha urgentemente bisogno di rinforzi – almeno uno di spessore – per il reparto avanzato.

Depay alternativa a Leao: il Barcellona chiede 2 milioni, Juve e Roma ci pensano per giugno

Il Chelsea ha perso Broja per infortunio, il ginocchio dell’albanese è andato ko costringendolo a chiudere anticipatamente la stagione. E così la società di Todd Boehly si è già attivata, chiudendo per Nkunku del Lipsia anche se il francese è ugualmente ai box e sbarcherà a Londra soltanto in estate. L’idea è quella di prendere comunque un altro profilo giovane e di prospettiva, come appunto Leao. Stando a ‘The Athletic’, nel Chelsea è però viva pure l’idea che porta a un calciatore di maggiore esperienza oltre che meno costoso: il suo nome è Depay.

In scadenza a giugno, Depay è nel mirino della Juventus oltre che della Roma di Mourinho, con entrambe che guardano a lui come affare a costo zero (l’ostacolo sono le richieste d’ingaggio). Il Barcellona è pronto a liberarsene a gennaio per ‘soli’ 2 milioni di euro.