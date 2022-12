Addio Milan e nuova squadra trovata: hanno preso una decisione

Il Milan pensa alla ripresa del campionato mentre in vista della prossima estate va tenuta d’occhio anche la situazione di un trequartista di Pioli che potrebbe dire addio

Il campionato è ormai alle porte, con il Milan che si prepara in vista della gara del 4 gennaio contro la Salernitana. Pioli si concentra sul campo per arrivare nelle migliori condizioni, mentre la dirigenza inizia già a concentrarsi sul mercato in riapertura.

Sono tanti i temi aperti intorno al club meneghino, che ha tutte le intenzioni di vendere cara la pelle nella corsa al titolo, per provare a difendere lo scudetto dello scorso anno. Pioli dovrà dare fondo a tutte le proprie risorse per tentare di ridurre il gap in classifica dal Napoli che precede. Qualche punto interrogativo di troppo c’è sulla trequarti, dove De Ketelaere finora è stato un flop in attesa di sbocciare, con Brahim Diaz che ha provato a dire la sua in quella zona di campo anche con discreti risultati: 4 gol e un assist in Serie A. Proprio il futuro del trequartista spagnolo è peraltro ancora da decifrare del tutto, tra riscatto, controriscatto e le strategie di Milan e Real Madrid.

Calciomercato Milan, il Real Madrid riprende Brahim Diaz: nuova squadra in Liga

Fari puntati quindi su Brahim Diaz, per il quale andrà esplorata la soluzione più adatta in merito al prossimo futuro. Il Milan non è l’unica soluzione, e dalla Spagna alimentano anche le chance di un rientro in patria.

Come anticipato un mesetto fa da Calciomercato.it i rossoneri vorrebbero puntarci, ma desidererebbero sedersi ad un tavolo con il Real per tornare a trattare in quanto la cifra di 22 milioni è ritenuta alta. Stando a quanto evidenziato da ‘elgoldigital.it’ il Madrid avrebbe le idee chiare su Diaz e in caso di riscatto da parte del Milan vorrebbe attivare il controriscatto essendo anche opzione che piace ad Ancelotti per la zona offensiva.

Tuttavia, vista l’enorme concorrenza nella capitale, i piani del Real potrebbero passare attraverso la rinuncia a Brahim Diaz con la Real Sociedad, club con cui sono già stati fatti diversi affari, che avrebbe chiest informazioni. L’idea sarebbe quello di fargli vivere una nuova esperienza in prestito in Spagna dall’estate sulla scia di quanto fatto tempo fa con Odegaard.