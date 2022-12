Pioli si arrende: Ancelotti lo scippa al Milan

Il club rossonero potrebbe perdere il giocatore: è un osservato speciale dal Real Madrid. Il punto della situazione

Quattro gol e un assist in tredici partite di Serie A. E’ questo il bilancio del numero dieci, che continua ad essere osservato dal Real Madrid.

Un bilancio più che positivo per un giocatore, che ad inizio stagione avrebbe dovuto fare la riserva. Brahim Diaz, col tempo, ha riguadagnato la fiducia di mister Pioli, che lo ha schierato anche per match importanti, come quella contro la Juventus, in cui ha realizzato un super gol, che Leonardo Bonucci e tutti i tifosi rossoneri si ricorderanno per molto tempo. Lo spagnolo ha trovato la via della rete, anche all’esordio contro l’Udinese e ha realizzato una doppietta contro il Monza. Le prestazioni non sempre esaltanti di Charles De Ketelaere hanno spinto il tecnico rossonero a dare fiducia ad un giocatore che aveva fatto tanta fatica la scorsa stagione.

Brahim Diaz, al suo terzo anno in rossonero, ha dato prova di poter essere utile anche da esterno destro. Paolo Maldini e Frederic Massara credono tanto nel loro dieci ma il suo futuro resta tutto da scrivere.

Il Diavolo ha investito parecchio in estate su De Ketelaere, 32 milioni di euro più eventuali 3 milioni di bonus. In casa rossonera c’è la convinzione che il belga riuscirà ad imporsi, è solo questione di tempo.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: le ultime dalla Spagna

Difficile, a questo punto, che il Milan decida di spendere tanti soldi per puntare anche su Brahim Diaz. La cifra di cui si parla, 22 milioni di euro, è considerata troppo alta.

Come scritto su Calciomercato.it a novembre, il Milan tornerà a parlare con il Real Madrid solamente in Primavera, cercando di strappare un prezzo più basso. Tutto, però, è nelle mani del calciatore e dei blancos. Se Carlo Ancelotti dovesse decidere di riportarlo a casa non ci sarebbe davvero nulla da fare. In Spagna, confermano, che una decisione verrà presa fra qualche mese ma Brahim Diaz appare lontano dal Milan. Oggi, scrive ‘AS’, le valutazioni sul fantasista, infatti, sono positive. Lo spagnolo potrebbe così fare ritorno a casa per rafforzare un reparto, che in estate perderà tanti elementi.