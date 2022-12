Trenta milioni e bye bye Juve: decisione presa

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra di difesa. Diversi i giovani accostati ai bianconeri: uno di questi però è finito nel mirino di un’altra big

Il presente è il campo, con la ripresa del campionato alle porte, mentre il futuro passa anche dal calciomercato per la Juventus, che ha diverse situazioni da esplorare per le prossime sessioni. I bianconeri lavorano sulla fascia destra difensiva.

A dispetto della tempesta extra campo che sta vivendo il club piemontese, la società comunque deve necessariamente anche pensare alle strategie di mercato che dovranno accompagnare la squadra di Allegri. La necessità principale sembra quella di rafforzare la corsia di destra lì dove per ora ci sono a disposizioni, tra infortuni e problematiche, Cuadrado e De Sciglio, con Danilo stabilmente al centro. Appare evidente come quindi la Juventus debba metter mano al mercato per cambiare le cose con diversi profili circolati nelle scorse settimane: da Karsdorp della Roma ad Odriozola passando per Malo Gusto, su cui però c’è forte concorrenza, e il giovane Fresneda che piace anche in Premier.

Calciomercato Juventus, Malo Gusto nel mirino del Manchester United: l’offerta

Tra i tanti profili accostati alla Juventus va tenuta sotto osservazione la situazione di Malo Gusto, che ha ben impressionato col Lione, tanto da finire nelle mire di un altro club di primo livello, pronto a fare la sua offerta.

Secondo quanto evidenziato da ‘Media Foot’ l’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, sarebbe spinto a puntare proprio sul brasiliano dell’OL già a gennaio, dopo il via libera da parte del club inglese. L’olandese vorrebbe aumentare le sue opzioni in quella zona di campo per fornire ulteriore competizione al titolare Diogo Dalot, con Wan Bissaka che finora è stato meno che una comparsa. Il Manchester prepara quindi la sua strategia per Malo Gusto con il consiglio che avrebbe approvato un’offerta vicina ai 30 milioni di euro per provare a convincere il Lione a vendere il 19enne verdeoro già nel corso del prossimo mese.