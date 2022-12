Tutti pazzi per Ounahi: l’ultimo blitz è quello buono

Per Ounahi continuano ad aumentare le pretendenti e ora c’è un club che balza in pole: potrebbe prenderlo già a gennaio

Il centro del mondo o, non volendo esagerare, almeno del calciomercato. Si è ritrovato, all’improvviso e un po’ a sorpresa, conteso dalle big di tutta Europa. Merito di un Mondiale vissuto da assoluto protagonista con il suo Marocco.

Azzedine Ounahi, 23 anni, centrocampista dell’Angers fanalino di coda della Ligue 1, è stata una delle rivelazioni del torneo iridato. Arrivato fino alla semifinale, ha dimostrato qualità che aveva già fatto intravedere con il club di appartenenza. La vetrina mondiale però è prestigiosa ed ha una cassa di risonanza planetaria ed allora il suo nome è diventato calamita per tutti gli operatori di mercato. Accostato anche al Barcellona, seguito dalle italiane (Inter, Napoli e Juventus), il centrocampista marocchino potrebbe cambiare squadra già in questa finestra di mercato.

Non in azzurro, come raccontato dalla nostra redazione: il Napoli non ha la possibilità di tesserare extracomunitari se non in sostituzione di un’eventuale partente extra Ue. Altra cosa sarebbe in estate, sembra però che l’Angers riveda le sue richieste economiche e, ovviamente, che non lo venda nella sessione invernale di calciomercato. Le ultime notizie però dicono che quest’ultima ipotesi si fa più remota, perché c’è un club pronto a chiudere il colpo.

Calciomercato Inter, Ounahi: blitz francese

Dalla Ligue 1 alla Ligue 1: potrebbe essere il breve percorso di Ounahi post Mondiale se trovassero conferma le indiscrezioni lanciate da ‘RMC’. E’ il Marsiglia il club che sarebbe balzato in prima fila per il centrocampista marocchino.

Alla ricerca di un profilo come il suo per la squadra di Tudor, l’Olympique sarebbe pronta ad anticipare la concorrenza e chiudere l’affare già nelle prossime settimane con una proposta da 20-25 milioni di euro. Una cifra che, salvo non si scateni una vera e propria asta al rialzo, potrebbe essere sufficiente per convincere l’Angers a cedere il suo gioiello. Ounahi potrebbe quindi restare nel campionato francese, approdando agli ordini dell’ex allenatore dell’Udinese. Passando dalla lotta per non retrocedere a quella per un piazzamento in Champions, senza però cambiare paese.