Addio Skriniar, ecco il jolly che mette ko l’Inter

Il centrale slovacco andrà in scadenza di contratto con i nerazzurri al termine della stagione

Si è complicata ulteriormente la trattativa tra l’Inter e Milan Skriniar per il rinnovo del contratto. Come raccontato dalla nostra redazione, nonostante l’ottimismo degli ultimi giorni, dall’estero potrebbero presto arrivare le prime importanti offerte per strapparlo a zero il prossimo giugno.

Dopo l’ultima offerta formulata dal club nerazzurro per il rinnovo, non è ancora arrivata una risposta da parte del difensore. Discorso dunque rinviato ad inizio 2023, quando un incontro tra le parti potrebbe sbloccare lo stallo degli ultimi giorni. Ad ogni modo, qualora non si riuscisse a trovare un accordo definitivo, non è da escludere una possibile cessione dello slovacco già nella finestra di gennaio per evitare di perderlo a zero il prossimo giugno.

Già la scorsa estate ci aveva provato il Paris Saint Germain con una ricca proposta da circa 60 milioni che non aveva però soddisfatto le richieste dell’Inter. Proprio i francesi, stando a quanto riportato da ‘Spormediaset’, starebbero pensando di tornare alla carica per rovinare i piani di rinnovo dell’Inter. Una proposta fuori mercato che difficilmente il club nerazzurro riuscirà a pareggiare in quello che sarà l’incontro decisivo con l’entourage di Skriniar.

Calciomercato Inter, il Psg torna su Skriniar e cala il jolly commissione

Va detto che il club parigino non è l’unico sulle tracce di Skriniar, ma allo stesso tempo è quello che ha fatto i passi più importanti negli ultimi mesi.

A tal proposito, oltre ad una proposta faraonica da 9,5 milioni di euro netti a stagione, il Psg starebbe pensando di calare un jolly decisivo. Si tratta di un ricco bonus commissione per abbattere definitivamente il muro eretto dai suoi agenti. Una proposta inarrivabile per l’Inter, che nell’ultima offerta si sarebbe spinta sui 6,5 milioni di euro, eguagliando gli ingaggi top già concessi a Lautaro Martinez e Brozovic.

L’impressione è che sarà decisiva la volontà dello stesso Skriniar, particolarmente legato ai colori nerazzurri e designato da più parti come papabile capitan futuro dell’Inter. Appuntamento ad inizio gennaio quando, oltre alla ripresa del campionato, si deciderà il futuro dello slovacco.