Non solo Inter e Napoli: irrompe la Juve sulla stella del Mondiale

Le italiane hanno messo nel mirino la stella del Mondiale: concorrenza agguerrita, c’è anche la Juventus di Allegri in corsa

Il Mondiale in Qatar ha messo in evidenza diversi talenti alla ribalta internazionale, tra cui spicca ovviamente Azzedine Ounahi.

Il centrocampista marocchino si è contraddistinto come uno dei migliori centrocampisti della rassegna iridata e ha trascinato insieme ai suoi compagni la selezione di Regragui ad una storica semifinale. Inevitabile che il gioiello classe 2000 attirasse l’attenzione delle big d’Europa sul mercato, pronte a strapparlo all’Angers già a gennaio. Il sodalizio della Ligue 1 pregusta un’asta milionaria e alle corteggiatrici ha ‘sparato’ una richiesta da 45 milioni di euro per dare il via libera già nella finestra invernale alla cessione del suo diamante più pregiato.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Allegri piomba su Ounahi

Le compagini della Serie A hanno già chiesto informazioni su Ounahi: prima l’Inter, al quale si è aggiunto negli ultimi giorni anche il Napoli.

Operazione però in chiave giugno per la capolista di Spalletti, che al momento non ha slot liberi per gli extracomunitari. In Spagna – precisamente il portale ‘El Gol Digital’ – parla di un interessamento anche della Juventus per il talentoso centrocampista marocchino. La squadra bianconera è alle prese con il futuro incerto di Paredes oltre al rinnovo complicato di Rabiot e avrebbe quindi messo gli occhi proprio su Ounahi per rinforzare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Sul 22enne giocatore come detto la concorrenza è agguerrita, con le grandi di Spagna che si sarebbero già mosse per portarlo nella Liga. Oltre all’Atletico Madrid di Simeone, infatti, anche Siviglia e Barcellona spingerebbero per fregiarsi delle prestazioni di Ounahi. Il centrocampista nativo di Casablanca sarebbe ben felice di approdare in Andalusia raggiungendo i compagni di nazionale Bono ed En-Nesyri, mentre il club blaugrana lo avrebbe eletto come possibile sostituto di Busquets insieme a Kante. Strada quindi tutta in salita per le big della nostra Serie A, sia per le richieste dell’Angers che per la lunga fila di pretendenti che già si sono mosse con forza per il gioiello marocchino, sotto contratto fino al giugno 2026 con la società di Ligue 1.