Skriniar, è caos totale: spunta il pre-contratto a gennaio

Milan Skriniar scatena una vera e propria asta già a gennaio: l’Inter rischia sul serio

I tifosi dell’Inter avrebbero voluto trovare senza dubbio qualche rinnovo in più sotto l’albero. Soprattutto uno, quello di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è ancora in scadenza di contratto a giugno 2023, lo spettro di un addio a zero si fa sempre più incombente e spaventoso. Lo temono i tifosi, così come la società che vedrebbe sfumare in un batter d’occhio un capitale.

Poi c’è l’aspetto ovviamente tecnico, dal momento che Skriniar è un leader in campo ma anche nello spogliatoio. Un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi, un punto di riferimento difficile da sostituire. In estate il PSG sembrava molto vicino, poi l’accordo non è arrivato e lo slovacco è rimasto a Milano, chudendo le porte a Bremer. La trattativa per il rinnovo va avanti da parecchie settimane. Come vi abbiamo ribadito anche ieri, l’offerta nerazzurra resta di quattro anni a quasi 7 milioni all’anno, bonus compresi. Il giocatore e l’agente ci pensano, anche perché a 27 anni sa che questa può essere la scelta più importante della sua carriera. La decisione può arrivare anche a gennaio, ma intanto il pressing delle big estere va avanti dal Tottenham al Real Madrid e lo stesso PSG. Tutte fiutano l’occasione, a gennaio (difficile) come soprattutto a giugno, gratis.

Calciomercato Inter, la Premier pazza di Skriniar: sei big pronte al pre-contratto

Ma non è finita, perché la lista di pretendenti a Milan Skriniar sembra crescere ogni giorno che passa. Un profilo come il suo, da svincolato, fa inevitabilmente gola a tutte le big europee. Un po’ come è successo con Rudiger lo scorso anno, poi finito al Real. Anche oggi in Inghilterra si parla in maniera insistente del futuro dello slovacco ex Samp. Nonostante il cauto ottimismo da parte dell’Inter sulla questione rinnovo. Secondo ‘TEAMTalk’, il fatto che la trattativa con i nerazzurri stia andando per le lunghe ha fatto rombare i motori della Premier. E diversi club sono pronti a sfoderare le loro offerte già a gennaio come da regolamento, i precontratti faraonici che poi entrerebbero in essere dal primo luglio 2023. In particolare, il PSG ma una sfilza di inglesi: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Newcastle e pure il Manchester City. Se Skriniar sceglierà di lasciare l’Inter, sarà bagarre totale.