Arriva la mazzata per l’Inter: “E’ un simbolo, non si muove”

L’Inter sempre alle prese con la lunghissima telenovela sul rinnovo contrattuale di Milan Skriniar. Brutte notizie per il club meneghino e Simone Inzaghi sul possibile erede del difensore slovacco

Non è un mistero il corteggiamento delle big italiane e straniere per Giorgio Scalvini, ennesimo gioiello della floridissima cantera dell’Atalanta.

L’eclettico difensore classe 2003 negli ultimi tempi è stato accostato sul mercato soprattutto all’Inter, alle prese con la telenovela sul rinnovo di Milan Skriniar. Il difensore slovacco non ha ancora comunicato la sua decisione al club di Zhang, con Marotta che ha messo sul piatto un prolungamento fino al 2027 a circa 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il sodalizio vicecampione d’Italia non vuole farsi trovare comunque impreparato in caso di fumata nera con Skriniar e ha individuato in Scalvini il profilo ideale tra presente e futuro per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Trattativa però complicata con l’Atalanta, nonostante gli ottimi uffici che in passato hanno portato ad esempio Bastoni e Gosens all’approdo nella Milano nerazzurra.

Calciomercato Inter, l’Atalanta blinda per il momento Scalvini

La ‘Dea’ non fa assolutamente sconti e partirebbe da una base d’asta di 40 milioni di euro per negoziare la cessione del proprio talento, sfruttando inevitabilmente l’attenzione che si è creata attorno al baby difensore anche da parte delle grandi d’Europa.

Per il momento, però, non sarebbe imminente un addio del classe 2003 alla squadra orobica, almeno stando a sentire l’annuncio del presidente Antonio Percassi: “Vi assicuro che Scalvini adesso non si muove da Bergamo. E’ il simbolo dei ragazzi di Zingonia che crescono – ha chiosato il numero uno dell’Atalanta sulle colonne de ‘L’Eco di Bergamo’ – E non si muove neppure Ruggeri perché vogliamo capire le sue potenzialità e mister Gasperini è la persona giusta per esaltarle. Ma non serve andare nei dettagli adesso: il mercato durerà fino al 31 gennaio”.