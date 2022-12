Lascia Londra per il Milan: il tecnico è uscito allo scoperto

Il giocatore continua a non essere una prima scelta per il suo mister. Le dichiarazioni non lasciano dubbi

Il Mondiale è andato in archivio con la vittoria dell’Argentina ai danni della Francia. La manifestazione passerà alla storia, chiaramente, per il trionfo di Lionel Messi ma verrà ricordata anche per l’impresa compiuta dal Marocco.

La Nazionale africana ha sorpreso tutti, riuscendo ad arrivare in semifinale. Tanti i calciatori che si sono messi in mostra, a partire da Hakim Ziyech, che ha sfruttato in pieno il Mondiale. L’esterno del Chelsea ha dato prova di poter essere ancora decisivo e di poter recitare un ruolo da protagonista. Il suo nome è così tornato ad essere accostato al Milan. Il Diavolo in estate ha provato a portare il marocchino in Italia senza però riuscirci. Troppo alte le richieste sia del Chelsea che dello stesso giocatore.

La situazione oggi non appare cambiata e nonostante Stefano Pioli lo apprezzi particolarmente, Ziyech difficilmente vestirà il rossonero. Servirebbero condizioni davvero vantaggiose affinché l’affare possa andare in porto ma in questo momento tutto è fermo.

Calciomercato Milan, parla Potter: il messaggio a Ziyech

Nel frattempo dall’Inghilterra sono arrivate le dichiarazioni di Graham Potter. Con il tecnico, subentrato, a Tuchel, Ziyech si augurava di poter cambiare la propria posizione all’interno del Chelsea ma così non è stato. Tanta panchina per il marocchino che a gennaio ha voglia di cambiare aria.

L’attuale allenatore dei londinesi non può certo garantirgli il posto: “Ha giocato contro il Manchester City e l’ho fatto subentrare il contro il Newcastle – afferma Potter in conferenza -. Penso che prima di partire era un passo indietro rispetto agli 11 titolari ma è stato sempre della partita, pur partendo dalla panchina. Conosciamo le sue qualità, ci piace come giocatore, gioca tra le linee, ha delle qualità fantastiche che abbiamo visto al Mondiale. Possiamo dire tante cose ma ci sono sono sempre grandi giocatori tra gli undici titolari, serve pazienza ma sono felice per lui. Sono rimasto in contatto con Hakim durante la Coppa del Mondo e mi ha fatto piacere il fatto che abbiamo giocato, riuscendo ad aiutare la sua Nazionale”. Parole quelle di Potter che confermano di fatto che Ziyech non è certo considerato una prima scelta.