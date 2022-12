Sì dopo il Mondiale: Inter beffata dal Napoli

Il giocatore è pronto a cambiare squadra: preferisce la Serie A alla Ligue 1. Ecco la situazione

Il Mondiale è andato in archivio, ormai, da qualche giorno e le squadre di club sono tornate a sudare in vista della ripresa dei campionati. Tante amichevoli prima del ritorno ufficiale in campo, previsto per il 4 gennaio.

Nel frattempo i direttori sportivi sono a lavoro per organizzare il calciomercato in vista della finestra di gennaio. La Coppa del Mondo, giocata in Qatar, ha permesso a molti calciatori di farsi notare. Come sempre, il Mondiale, è risultato così una vetrina importante per tutti quei giocatori, che militano in squadre poco seguite.

L’ultima edizione verrà chiaramente ricordata per la vittoria finale dell’Argentina contro la Francia ma anche per la storica semifinale conquistata dal Marocco. Gli africani sono stati la vera grande sorpresa. Un cammino eccezionale, in cui tanti giocatori si sono potuti mettere in mostra. Sono arrivate chiaramente conferme per Hakimi ma è stata anche l’occasione per Ziyech di potersi rilanciare. Allo stesso tempo sono venute fuori le qualità di tanti altri elementi, come Amrabat, che potrebbe trasferirsi al Liverpool, passando per il portiere Bounou e il centrocampista Azzedine Ounahi.

Calciomercato Inter, Ounahi sceglie la Serie A

Il calciatore classe 2000 è davvero pronto a spiccare il volo. Il marocchino, in forza ai francesi dell’Angers, è stato accostato a squadre importanti, come il Barcellona, ma anche in Serie A. Ounahi ha letteralmente stregato Marotta e Ausilio e l’interesse dell’Inter trova conferme anche in Francia.

Secondo quanto riportato da FootMercato i nerazzurri sarebbero sulle tracce del centrocampista ma sarebbe il Napoli in pole per acquistarlo. Anche il Marsiglia appare interessato a Ounahi; la priorità del marocchino, però, sarebbe quella di giocare nel massimo campionato italiano.

Azzeedine Ounahi, nato a Casablanca il 19 aprile del 2000, ha un contratto con l’Angers fino al 30 giugno 2026. I francesi vogliono cogliere l’occasione per monetizzare il più possibile. Si è parlato di una cifra spropositata, di ben 45 milioni di euro, ma è molto probabile che l’addio alla Ligue 1 possa avvenire per meno della metà.

Ounahi, come detto, è reduce da un Mondiale da protagonista, in cui ha giocato sempre da titolare, tranne la finalina per il terzo posto, persa con la Croazia. Con gli Angers, invece, sono state quattordici le presenze stagionali, con oltre mille minuti giocati.