Inter, minaccia Thuram: “L’obiettivo è acquistarlo”

Thuram sempre nel mirino dell’Inter, ma c’è una minaccia che rischia di mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri

Nel corso del Mondiale appena disputato in Qatar è andato ad un passo dallo scrivere la storia. Dopo il papà Lilian, Marcus Thuram ha sfiorato la conquista della Coppa del Mondo. Una vittoria che avrebbe portato la famiglia Thuram nella storia del calcio.

Ora però, a torneo concluso, è tempo di pensare al campo, ma anche al mercato. Perché Marcus, sotto contratto fino al prossimo giugno 2023 con il Borussia Moenchengladbach, è certamente uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il mercato. Il natio di Parma, infatti, piace a molti club in tutta Europa, che seguono con grande attenzione la sua situazione, visto che il rinnovo con i ‘Fohlen’ ancora non c’è.

Inter, minaccia dal Newcastle per Thuram

Tra le società maggiormente interessate al classe 1997 c’è l’Inter, ma vi avevamo raccontato come la strada per arrivare a Thuram fosse piuttosto complessa, vista l’intenzione del ragazzo di restare al Gladbach sino a fine stagione.

I piani però potrebbero cambiare, soprattutto se il club tedesco volesse evitare di perdere il giocatore a zero. Tante, come abbiamo detto, sono le società interessate: dal Bayern Monaco all’Atletico Madrid. A loro poi c’è da aggiungere il Newcastle. E a proposito dell’affare Thuram, il tecnico dei ‘Magpies’ Eddie Howe ha parlato in conferenza stampa di un possibile approdo del transalpino in Inghilterra. “Ci piacerebbe un altro trasferimento come quello di Bruno Guimaraes, perché ho pensato che fosse un acquisto che potesse trasformare la squadra e il gruppo. Sono quel tipo di giocatori difficili da trovare, ma questo è il nostro lavoro per cercare di trovarli e cercheremo di farlo. Non sto fingendo di guardare i giocatori, li sto guardando, con l’obiettivo di ingaggiarli”.

Un segnale quindi di come la volontà della società inglese sia forte. L’Inter è avvisata: i nerazzurri dovranno essere bravi a muoversi per tempo per cercare di superare la concorrenza. Non va poi dimenticato come gli inglesi possano contare su risorse economiche praticamente illimitate: anche questo rappresenta un ulteriore ostacolo per il club meneghino.