Addio Inter nel 2023: lo ha chiesto Ancelotti

L’Inter lavora su più fronti con particolare interesse sui rinnovi in difesa. Skriniar e Bastoni tengono banco e in modo diverso possono anche infiammare il mercato

Una delle grandi priorità di casa Inter al momento riguarda la difesa, con particolare interesse sul contratto in scadenza a giugno 2023 di Milan Skriniar. I tempi si fanno sempre più stretti anche se la posizione nerazzurra resta quella dell’attesa.

Il club meneghino già da tempo si è fatto vivo per provare a portare in porto l’affare, con la società che resta ottimista sul fatto che alla fine la firma del centrale possa arrivare. Un quadriennale che arriva quasi a 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, è la proposta, mentre dall’estero società come il PSG, il Chelsea e il Real Madrid potrebbero ancora farsi vive. Proprio i ‘blancos’ di Carlo Ancelotti potrebbero bussare però alla porta dell’Inter per un altro difensore che tanto piace all’allenatore italiano campione d’Europa in carica.

Calciomercato Inter, Ancelotti chiede Bastoni al Real Madrid

Proprio il reparto difensivo è una delle zone di campo che maggiormente preoccupa il Real Madrid per il prossimo futuro visti i tanti calciatori in rampa di lancio come Vallejo e Nacho Fernandez.

Ancelotti avrebbe chiesto quindi al club di ingaggiare un nuovo difensore centrale, al netto delle operazioni principali che riguardano invece campioni offensivi come i sogno Mbappè o Haaland. A gennaio non avverranno ad ogni modo operazioni, a meno di sorprese, ma come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ Ancelotti vuole che il club segua da vicino le tracce di Alessandro Bastoni, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e un valore superiore ai 50 milioni di euro.

Fattore importante a favore del classe 1999 interista è proprio il piede mancino che lo contraddistingue e che quindi per caratteristiche gli permetterebbe di essere facilmente il partner ideale sia per Militao che per Rudiger. In estate, a meno di rinnovi sui quali l’Inter è comunque al lavoro, Bastoni sarebbe ad un anno dalla scadenza e Ancelotti spingerebbe per portarlo a Madrid.