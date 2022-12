Milan, esami per Origi e Maignan: le ultime da Milanello

Le ultime da Milanello sul portiere francese e l’attaccante belga. Stefano Pioli e i tifosi in attesa di novità

Il Milan di Stefano Pioli è tornato a sudare a Milanello. Dopo averlo fatto al caldo del Dubai, la squadra ha fatto rientro in Italia, allenandosi al centro sportivo di Carnago.

L’obiettivo fissato è il match del prossimo 4 gennaio, quando Tonali e compagni faranno visita alla Salernitana di Nicola. I campioni d’Italia prima, però, affronteranno il PSV Eindhoven in amichevole. Il test è in programma il 30 dicembre e servirà per capire chi potrà davvero esserci in Campania.

Oggi il gruppo ha riabbracciato Ballo-Toure e Dest, che avevano raggiunto Milanello, dopo il Mondiale, nei giorni scorsi. Lavoro quasi totalmente con la squadra per Davide Calabria, che si può, ormai, considerare recuperato. Lo stesso non si può dire per Mike Maignan e Divock Origi. La speranza del Milan era quella di averli in campo dal primo minuto contro la Salernitana. Una speranza, che ormai è svanita.

I giocatori – come appreso dalla redazione – hanno lavorato lontano dal campo. Essercizi in palestra per entrambi, in attesa dei nuovi esami, che serviranno ad avere un quadro più chiaro della situazione. Salvo cambi di programma, già domani Origi e Maignan svolgeranno i controlli medici del caso.

Milan, attesa per gli esami: può cambiare il mercato

I tifosi del Milan e Stefano Pioli incrociano le dita. La speranza è di poter riabbracciare il prima possibile il belga e il francese ma se i tempi di recupero dovessero essere lunghi, intervenire sul mercato diventerebbe un obbligo.

Soprattutto tra i pali, le idee appaiono molto chiare: Tatarusanu non offre le garanzie dovute e il Milan è pronto a trattare con l’Atalanta, l’arrivo anticipato di Sportiello ma non è da escludere un piano B.

Per quanto riguarda l’attacco, senza Origi, il candidato numero uno a giocare come centravanti è Ante Rebic ma Pioli è stuzzicato dall’idea di affidarsi a Charles De Ketelaere, in quella posizione. In attesa, chiaramente, di Olivier Giroud, che tornando a fine dicembre, avrà solo qualche allenamento nelle gambe ma siamo certi avrà voglia di dare comunque il suo contributo, magari partendo dalla panchina. Per Ibrahimovic, invece, bisognerà aspettare. Il suo rientro è previsto tra fine gennaio e inizio febbraio.