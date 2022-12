Ansia Maignan: svolta in arrivo per il Milan

Il club rossonero è pronto a correre ai ripari se dovesse rendersi necessario. Attese novità a breve

E’ terminata la tournée a Dubai per il Milan. La squadra di Stefano Pioli già da domani tornerà a sudare a Milanello per preparare la prima partita del 2023, contro la Salernitana, in programma il prossimo 4 gennaio.

Tonali e compagni dovranno partire subito forte per provare a recuperare terreno sul Napoli, andato in fuga con inizio di stagione praticamente perfetto. Il nuovo anno, però, si aprirà con diversi problemi. I campioni d’Italia, infatti, devono fare i conti le condizioni fisiche di Mike Maignan, che non gioca un match ufficiale con il Diavolo dal lontano dal 18 settembre.

Tutto il mondo rossonero si augurava di poter avere il portiere francese fin dal match di Salerno ma così non sarà. Il recupero dal problema al polpaccio prosegue lentamente: il Milan non vuole forzare il recupero e si sta, dunque, procedendo con molta cautela. In questo momento è davvero impossibile ipotizzare i tempi di recupero dell’ex Lille ma nelle prossime ore verranno effettuati nuovi test ed esami per capire come sta reagendo e in che situazione si trova il suo polpaccio.

Il Milan è, dunque, in attesa di novità sulle condizioni di Mike Maignan. Stefano Pioli spera di poter riabbracciare il proprio estremo difensore il prima possibile ma è evidente che il risultato degli esami potrebbe cambiare il calciomercato dei rossoneri.

Milan, attesa per Maignan: Sportiello si scalda

Se i tempi di recupero dovessero prolungarsi ancora, infatti, l’acquisto di un nuovo portiere si renderebbe necessario fin da subito. Ciprian Tatarusanu, candidato numero uno a giocare titolare contro la Salernitana, d’altronde, non offre le dovute garanzie.

Il Milan, di fatto, ha già scelto il secondo di Maignan, Marco Sportiello, che vedrà scadere a giugno il proprio contratto con l’Atalanta. Il suo arrivo è previsto per l’estate ma Maldini e Massara sono pronti a trattare il suo acquisto già nei prossimi giorni. Difficile ma non impossibile che si decida di ricorrere ad un piano B: se i bergamaschi non dovessero, infatti, dare il via libera al loro calciatore, si guarderebbe ad altre opportunità e una di queste può portare alla vicina Monza, dove non sta giocando uno che in Serie A ha fatto davvero bene, come Cragno.