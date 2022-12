Vlahovic ai saluti: la Juventus ha già scelto il sostituto

Il futuro di Dusan Vlahovic non è più certo come prima e la Juventus sceglie già il sostituto: la concorrenza è stellare

L’idea della Juventus non è poi tanto diversa dal passato: Dusan Vlahovic non se ne va, almeno non a gennaio.

Qualche dubbio però serpeggia dopo il terremoto societario e i problemi fisici dell’attaccante serbo che al Mondiale non ha giocato molto, pur trovando un gol (inutile ai fini della qualificazione) nell’ultima partita contro la Svizzera. Ora a tenere banco sono i guai del calciatore, ancora alle prese con una pubalgia che non sembra lasciarlo in pace. Problemi fisici, ma anche voci di mercato perché il suo nome fa gola a tanti. In Premier League Vlahovic piace praticamente a tutte le big, il Paris Saint-Germain cerca sempre una punta con le sue caratteristiche e anche il Bayern Monaco qualche pensiero non manca di farlo.

Da Torino il no alla cessione, almeno a gennaio, sembra netto, ma le cose potrebbero cambiare in estate oppure in caso di offerta faraonica. Ecco arrivasse una proposta da 80-90 milioni, la Juventus rifletterebbe sul futuro di Vlahovic e potrebbe utilizzare il tesoretto ricavato per trovare il sostituto e sistemare anche qualche altro ruolo.

Calciomercato Juve, via Vlahovic: ecco il sostituto

Con una proposta importante, soprattutto in estate, la Juventus potrebbe valutare l’addio di Vlahovic e per il sostituto i nomi non mancano.

Tra gli attaccanti più in voga in questo momento c’è sicuramente Youssoufa Moukoko, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, e reduce da un mondiale in cui è sceso in campo per appena un minuto con la maglia della Germania.

Come Vlahovic, anche il suo nome fa parte di quelli che piacciono alle big europee, e ha anche il vantaggio del contratto che sta per entrare negli ultimi sei mesi di validità. Un possibile affare a parametro zero, quindi, che alletta le squadre di Premier League ma anche il Barcellona. Un pensiero potrebbe farcelo anche la Juventus, provando magari a sbaragliare la concorrenza offrendo una centralità nel progetto – nel caso dovesse andare via Vlahovic – che altrove potrebbe non avere.