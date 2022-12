Depay subito bianconero: già fissato il prezzo

Le big di Serie A a caccia di occasioni sul mercato nella finestra di gennaio. Depay resta nel mirino di Juventus e Roma: ma c’è un serio pericolo per le italiane

Il nome di Memphis Depay torna ciclicamente sul mercato per le compagini italiane. L’attaccante olandese è in scadenza il prossimo 30 giugno e non farebbe parte ormai dei piani del Barcellona.

L’ex capitano del Lione ha avuto finora un esperienza tormentata in Catalogna e non è riuscito ad incidere secondo le attese nell’undici allenato da Xavi. Depay con il tecnico spagnolo ha poco spazio ed è a tutti gli effetti una riserva di lusso nel Barça. La dirigenza catalana cerca da tempo perciò una sistemazione per il 28enne attaccante, nei mesi scorsi accostato con forza soprattutto alla Juventus prima dell’arrivo di Milik a Torino. Non è da escludere che i bianconeri possano farsi nuovamente sotto, soprattutto se dovessero presentarsi condizioni favorevoli, a maggior ragione con un eventuale e clamoroso addio di Vlahovic alla ‘Vecchia Signora’. Negli ultimi tempi in Italia era stata comunque la Roma a sondare il terreno per Depay, profilo molto apprezzato da José Mourinho.

Juve e Roma non mollano Depay: ma c’è il pericolo Newcastle dalla Premier

La società giallorossa è alla ricerca di una punta viste le deludenti prestazioni nella prima parte di stagione di Abraham e Belotti, con l’olandese che è una delle tracce di mercato dello ‘Special One’ per rinforzare il proprio rooster offensivo.

L’ingaggio oneroso di Depay può essere comunque uno scoglio, con il Barcellona che negli ultimi giorni avrebbe proposto il giocatore al Newcastle come riporta in Spagna ‘Diario Sport’. Gli inglesi potrebbero permettersi senza problemi l’oneroso stipendio del nazionale orange e lottano per un posto in Champions League nella prossima stagione. Una destinazione quindi che potrebbe intrigare lo stesso Depay, che però vorrebbe lasciare gratis il Barcellona per cercare di strappare un ingaggio più alto dalla sua futura squadra.

Il Barça vorrebbe invece monetizzare prima della scadenza del contratto e l’ultima occasione si presenterebbe in questa finestra del mercato invernale. La dirigenza blaugrana valuterebbe 10-15 milioni di euro il cartellino dell’olandese, con il Newcastle che nello specifico non avrebbe chiuso le porte e starebbe valutando la fattibilità dell’operazione. In Premier League pure l’Aston Villa avrebbe mostrato interesse per Depay, che avrebbe ricevuto inoltre un’offerta anche dal Galatasaray nelle ultime settimane.