Incontro e addio Milan: il colpo del Liverpool taglia fuori Inter e Juventus

Il Milan deve fare i conti con l’assalto del Liverpool per un suo calciatore: il colpo ‘Reds’ può tagliare fuori Inter e Juventus

Il Liverpool è pronto a rompere gli indugi. Jurgen Klopp va alla ricerca di un centrocampista e ha posato gli occhi sulla Serie A.

Il tecnico del Liverpool nella prima parte di stagione ha fatto i conti con un rendimento non in linea con le aspettative, anche a causa dei problemi avuti dai centrocampisti. Ecco perché nel mese di gennaio è probabile che i ‘Reds’ si attivino per garantire al manager tedesco i giusti rinforzi nel reparto di metà campo. Rinforzi che potrebbero arrivare proprio dalla Serie A.

Diversi gli obiettivi della società inglese nel nostro campionato: Amrabat è uno di questi, così come Bennacer. Proprio i centrocampisti di Fiorentina e Milan potrebbero fare vita ad un intreccio che consentirebbe ai rossoneri di battere la concorrenza sul marocchino della Fiorentina.

Calciomercato Milan: fuori Bennacer, dentro Amrabat

Stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il Liverpool è in forte pressing sul centrocampista algerino. Bennacer è in scadenza di contratto con il 2024 e, come raccontato da Calciomercato.it, ha da poco cambiato l’agente. Una situazione che ha frenato la trattativa del rinnovo, diventando un altro caso da risolvere oltre a quello Leao.

La situazione potrebbe spingere il Milan a cedere Bennacer in caso di offerta importante, prima o dopo il rinnovo, e la squadra di Klopp starebbe muovendo passi importanti per centrare il colpo. In particolare, riporta la stessa fonte, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti del Liverpool e l’entourage del calciatore. Dovesse andare via Bennacer, il Milan dovrebbe per forza di cose andare a caccia di un sostituto.

Da questo punto di vista, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Amrabat, accostato al Milan già in passato, provando a convincere la Fiorentina con un’offerta importante, sfruttando anche il ricavato della vendita di Bennacer. Dovesse andare a compimento in questo modo il piano rossonero, Juventus e Inter – che hanno messo gli occhi proprio su Amrabat – riceverebbero un duro colpo alle ambizioni di acquistare Amrabat già a gennaio.