Ausilio vuota il sacco: “Offerta importante”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento: arriva l’annuncio del dirigente

L’Inter prosegue la preparazione, in attesa che tornino a disposizione i giocatori che hanno preso parte al Mondiale qatariota. Fondamentale lavorare sodo da qui a mercoledì 4 gennaio, quando i nerazzurri scenderanno in campo fra le mura di San Siro per affrontare niente di meno che il super Napoli targato Luciano Spalletti.

La distanza dai partenopei primi in classifica (con un bottino di 41 punti) è già abbastanza notevole. D’altronde, la truppa di Simone Inzaghi si è resa protagonista in negativo di alcuni scivoloni non indifferenti nelle scorse settimane, accumulando ben cinque sconfitte. Davvero troppe per una squadra che punta a conquistare lo Scudetto, a maggior ragione considerando che questi passi falsi sono arrivati quasi tutti negli scontri diretti finora disputati. Parallelamente la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta riflette sulle prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato. Inoltre, va sistemata il più in fretta possibile la questione relativa al rinnovo di Milan Skriniar, il cui contratto è in scadenza giugno 2023.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, ai piani alti del club milanese filtra sempre cauta fiducia circa la permanenza dello slovacco. Lo ha confermato il direttore sportivo Piero Ausilio, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti dopo aver ricevuto il premio Maestrelli: “Per Skriniar c’è sempre ottimismo, deve esserci per chi fa questo lavoro. Stiamo negoziando: abbiamo fatto un’offerta importante e bisogna prendersi il giusto tempo, affinché il ragazzo e il suo entourage faccuano le dovute riflessioni. Ciò che posso constatare è la professionalità del calciatore, stramotivato e concentrato a pieno sull’Inter“.

Inter, l’annuncio di Ausilio sul mercato di gennaio

Il dirigente nerazzurri, poi, smentisce possibili acquisti a gennaio: “La squadra è competitiva e il marcato sarà fatto con i rientri di Brozovic, Lukaku, Lautaro e Correa. Gosens? Sto rivedendo il giocatore dell’Atalanta, ora sta bene fisicamente. È stato fermo tanto“.

Infine, commento anche su Lukaku e Onana: “Il primo sa che si tratta di un’altra pagina. Ora deve solo pensare all’Inter e lo vedo concentrato. Al secondo non ho chiesto cosa sia successo al Mondiale, la cosa importante è che rimanga concentrato sugli impegni con l’Inter“.