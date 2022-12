Nonostante l’Inter, il futuro resta un’incognita: “Ecco la mia volontà”

L’Inter prepara la ripresa del campionato, ma intanto è alle prese con diversi rinnovi di contratto importanti. La situazione in casa nerazzurra

Buon test per l’Inter in Spagna contro il Real Betis: 1-1 finale con la rete del pari firmata da Darmian e buone indicazioni per Simone Inzaghi in attesa del ritorno ufficiale in campo nel big match di campionato contro la capolista Napoli a San Siro.

Il tecnico nerazzurro viste le assenze di Lautaro Martinez, Lukaku e Correa ha schierato Edin Dzeko come unica punta, supportato da Mkhitaryan nel 3-5-1-1 opposto alla squadra andalusa. Il bosniaco, pur non andando a segno, ha dato alla causa il suo prezioso contributo come del resto ha ampiamente fatto finora nella prima parte di stagione: 9 gol e 4 assist a referto, garanzia e usato sicuro nonostante i 36 anni sulla carta d’identità. Difficile privarsi di questo Dzeko, con l’ex capitano della Roma in scadenza di contratto il prossimo giugno. Nelle scorse settimane ci sono stati stati i primi approcci per affrontare la tematica sul futuro, con l’esperto centravanti che ha buonissime chance di restare in maglia nerazzurra anche la prossima stagione. Nei primi mesi del 2023 l’Inter e l’entourage del giocatore affronteranno l’argomento rinnovo in maniera più approfondita, con l’Inter che apre alla conferma del goleador ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, Dzeko non si sbilancia sul rinnovo e manda un messaggio a Skriniar

Per Dzeko prolungamento di un anno con possibile opzione, con ingaggio evidentemente al ribasso rispetto ai circa 5 milioni di euro attuali.

Adesso la palla passa al bosniaco classe ’86 che per il momento preferisce però non sbilanciarsi più di tanto, cercando di rimanere concentrato sul campo: “Mettiamola così, la mia volontà è di fare benissimo fino a giugno e il resto verrà da sé… Non aggiungo altro“, ha chiosato Dzeko in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Ci sarà da trovare la quadra sullo stipendio tra le parti, ma il prolungamento del matrimonio tra l’attaccante e la società meneghina è uno scenario più che plausibile.

Intanto, Dzeko trattiene a Milano Lukaku e Skriniar. Il ‘Cigno’ di Sarajevo non vede l’ora di interagire sul terreno di gioco con il belga: “I grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Non vedo il minimo problema a stare in attacco con Romelu, ma anche con tutti gli altri compagni. In partita trovi sempre il modo di incastrarti, non ci sono limiti in partenza”. Dzeko, infine, manda un messaggio anche a Skriniar sulla lunga telenovela per il rinnovo del difensore slovacco: “Milan è molto, molto forte. È ovvio che sarebbe importante, in un futuro potrebbe diventare il capitano. Noi tutti lo amiamo, ma ognuno deve fare le scelte migliori per la sua vita e su questo nessuno ha il diritto di entrarci“.