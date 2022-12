Futuro Mourinho: “Faccio fatica ad immaginarlo lì”

Roma, parole chiare legate al futuro del tecnico giallorosso José Mourinho: “Faccio fatica ad immaginarlo lì”

Manca ormai sempre meno alla ripresa del campionato e anche la Roma è pronta a ricominciare la Serie A. Il club giallorosso ripartirà dal Bologna il 4 gennaio e nel frattempo è in Portogallo per prepararsi al meglio.

Una delle sfide dei giallorossi è in programma contro il Casa Pia, squadra neopromossa nella massima serie portoghese di cui attualmente occupa il quinto posto in classifica, a parità di punteggio con il Vitoria Guimaraes e a soli due punti di distanza dallo Sporting CP, quarto in campionato. Un risultato strepitoso per la società, grazie anche alla bravura del tecnico Filipe Martins.

Roma, Mourinho e il Portogallo: parla Martins

L’allenatore portoghese è pronto a sfidare la Roma e il connazionale Mourinho e Martins ha parlato proprio dell’influenza del tecnico portoghese nei suoi confronti e di altri allenatori, suoi connazionali.

“Mourinho è un punto di riferimento per tutti gli allenatori portoghesi, con i suoi successi ha aperto tante porte e tutti dobbiamo essergli estremamente grati” ha sottolineato Martins. L’allenatore del Casa Pia ha infatti parlato in esclusiva a ‘AsRomaLive’ e si è soffermato anche sul discorso legato al futuro di Mourinho e all’ipotesi di vederlo come ct del Portogallo. Il percorso di Fernando Santos alla guida della nazionale si è infatti concluso e ora serve un nuovo ct. Da qui l’ipotesi legata a Mourinho. “Mi sembra che Mourinho abbia ancora bisogno dell’adrenalina del lavoro quotidiano, faccio fatica ad immaginarlo tre mesi ad aspettare un nuovo avversario” ha affermato Martins.

Per il ruolo di ct del Portogallo vi abbiamo raccontato come tra i candidati ci sia Paulo Sousa, che gode di stima da parte della federazione. Allo stesso modo però anche Mourinho è molto stimato dalla federcalcio portoghese. Un impegno temporaneo è invece da scartare: Mou è sotto contratto sino al 2024 e i Friedkin non sono intenzionati a rinunciarci, né a dividerlo con una nazionale.