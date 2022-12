CM.IT | Non solo Mourinho per il Portogallo: la lista si allunga

Dopo l’eliminazione dai Mondiali per mano del Marocco ai quarti, il Portogallo si prepara a ripartire con un nuovo allenatore: ecco tutti i nomi

Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, la decisione del commissario tecnico in carica del Portogallo, Fernando Santos, di tenere in panchina Cristiano Ronaldo agli ottavi contro la Svizzera e nei quarti contro il Marocco, squadra che ha eliminato i lusitani dal Mondiale.

Questa sera, Hakimi e compagni si giocheranno l’accesso alla finale contro la Francia di Kylian Mbappe, mentre l’Argentina aspetta serenamente l’avversario dopo aver strapazzato la Croazia grazie alle reti del solito Leo Messi e alla doppietta di Julian ‘El Arana’ Alvarez, bomber del Manchester City di Pep Guardiola. Nel frattempo, però, le Nazionali eliminate hanno quasi tutte deciso di cambiare selezionatore: è il caso della Spagna con Luis Enrique e del Brasile con Tite, solo per citarne due importanti. Mentre la Germania ha confermato Hans-Dieter Flick, nonostante la cocente eliminazione alla fase a gironi.

Discorso diverso per il Portogallo. Il tecnico Fernando Santos, finito al centro di feroci critiche e non solo per la gestione di Cristiano Ronaldo, non pare avere alcuna intenzione di dimettersi e non lo nasconde. “Presentare le dimissioni? Sono qui dal 2014 e ho sempre parlato di questo argomento in maniera naturale con il presidente. Le dimissioni non fanno nemmeno parte del mio lessico“, le sue parole a caldo dopo la sconfitta col Marocco. Nel frattempo, però, le voci impazzano e una di queste porta direttamente in Italia, in particolare alla Roma con José Mourinho che rappresenta una sorta di sogno per l’intero movimento calcistico portoghese. Ma non è il solo nome sulla lista.

Mourinho non è solo: c’è anche Paulo Sousa per il Portogallo

Infatti, oltre all’ex romanista Paulo Fonseca, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche Paulo Sousa è un nome attenzionato dai massimi vertici della federazione per sostituire Fernando Santos. E i motivi sono diversi: dal suo passato di calciatore ad altissimi livelli con squadre di club e Nazionale, alla sua esperienza come allenatore in contesti diversi fino alla grande abilità nel gestire personalità importanti dello spogliatoio. Ultimo, ma non ultimo, Paulo Sousa ha già lavorato con la federazione agli inizi della sua carriera da trainer e questo è ritenuto un ulteriore punto a suo favore. Dunque, il nome dell’ex allenatore della Fiorentina, tra le altre, è da tenere in grandissima considerazione per la panchina del Portogallo. Vi terremo aggiornati.