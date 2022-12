Roma trema, due panchine top per Mourinho: “Mi piacerebbe”

L’allenatore portoghese ha ancora a disposizione un anno e mezzo di contratto con la Roma prima della scadenza nel giugno 2024

E’ tornata nuovamente al lavoro questa mattina la Roma di José Mourinho a Trigoria. Dopo la settimana di vacanza concessa dal tecnico portoghese ai suoi in seguito alla tournée in Giappone, la formazione giallorossa ha ripreso gli allenamenti.

A tre settimane dal ritorno in campionato, la Roma accelera come le altre squadre il lavoro in campo. Una mattinata che ha visto anche la presenza di Rick Karsdorp un mese dopo l’assenza a causa della rottura con Mourinho. Il terzino olandese con molta probabilità lascerà il club il prossimo gennaio, ma lo farà secondo le condizioni del club giallorosso che non ha alcuna intenzione di svenderlo e fare passi indietro sul valore del suo cartellino.

Una giornata che, oltre a sancire il ritorno dei giallorossi a Trigoria, sta vedendo circolare parecchie voci preoccupanti sul futuro dello ‘Special One’ alla guida della panchina giallorossa. A spaventare la Roma ci ha infatti pensato Ronaldo ‘Il Fenomeno’, il quale ha parlato del futuro della Nazionale Brasiliana dopo le dimissioni di Tite. L’ex attaccante, nell’intervista concessa in mattinata ai media spagnoli, ha fatto il nome del portoghese tra le possibili alternative.

Calciomercato Roma, Ronaldo chiama Mourinho alla guida del Brasile: “Mi piacerebbe”

Ronaldo ha indicato i suoi tre candidati favoriti per il ruolo di commissario tecnico della selezione verdeoro, chiamata ad una rivoluzione necessaria dopo l’enorme flop dell’ultimo Mondiale di Qatar 2022 causato dall’eliminazione a sorpresa contro la Croazia.

Queste le parole del Fenomeno: “Mi piacerebbe vedere tecnici come Guardiola, Ancelotti o Mourinho allenare il Brasile. Ma non sono io a scegliere, vedremo cosa succederà. Questi nomi sono emersi in Brasile, ma non so se è vero. Non vedo alcun problema nel fatto che sia un allenatore straniero ad allenare il Brasile”.

Su Mourinho – però – secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, vi sarebbe anche un top club. Qualora il Brasile dovesse infatti scegliere Carlo Ancelotti come nuovo ct, la panchina del Real Madrid rimarrebbe ovviamente scoperta. A quel punto, dopo il grande favorito Raul, nell’elenco dei tecnici più amati da Florentino Perez vi sarebbe proprio il nome dell’ex José Mourinho.